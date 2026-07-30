Prefeitura monta esquema especial para o Desafio da Ponte 2026

Realização do Desafio da Ponte vai alterar o trânsito no Rio de Janeiro e em Niterói - Foto: Divulgação

Realização do Desafio da Ponte vai alterar o trânsito no Rio de Janeiro e em Niterói - Foto: Divulgação

A realização do Desafio da Ponte, neste domingo (02/08), vai alterar o trânsito no Rio de Janeiro e em Niterói. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de interdições para a disputa da prova de 21 quilômetros, que será realizada na Ponte Rio-Niterói. que começa a ser implantado às 22h de sábado (01/08). A operação foi planejada para garantir a segurança dos atletas e reduzir os impactos na mobilidade durante o evento.

Durante esse período, algumas vias serão interditadas, especialmente nas ligações entre a Ponte Rio–Niterói e os principais acessos ao Rio de Janeiro. A largada dos atletas será no Caminho Niemeyer, em Niterói, às 6h30, com passagem dos corredores pela Ponte Rio–Niterói, no sentido Rio de Janeiro, sem interdição total da via. A chegada será na Praça Mauá, Rio de Janeiro.

O planejamento operacional nas ligações com a Ponte Rio–Niterói e Região Portuária terá reforço na sinalização, e agentes orientarão pedestres e motoristas. O término do evento está previsto para às 9h30, na Praça Mauá, região portuária do Rio. A previsão é que o fluxo seja totalmente restabelecido até as 12h de domingo, após a conclusão da corrida e a desmontagem da estrutura.

CET-Rio realiza operação especial de trânsito

A operação de trânsito no Rio contará com 50 profissionais, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego, que atuarão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de realizar os bloqueios viários durante a corrida.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio de câmeras, possibilitando ajustes na programação semafórica, se necessário, para garantir boas condições viárias. Além disso, quatro painéis de mensagens variáveis serão utilizados para informar sobre as condições do trânsito, bloqueios viários e rotas de desvio.

Os pedestres devem realizar as travessias nos locais indicados pela sinalização ou pelos orientadores da operação. A orientação para os motoristas é atenção aos locais com proibição de estacionamento, além do cumprimento das orientações dos agentes de trânsito e da sinalização implantada. Em função das interdições é recomendado evitar a circulação de veículos pela região do evento e priorizar o deslocamento por meio do transporte público.

Interdições

Domingo (02/08) - das 0h às 13h

Acessos saindo da Ponte Rio–Niterói, sentido Rio:

● Acesso à Linha Vermelha

● Acesso à Avenida Bicalho

● Avenida Rodrigues Alves

● Túnel Marcello Alencar

Desvios e rotas alternativas

Domingo (02/08) - das 0h às 13h

➤ Destino: Linha Vermelha

Os motoristas deverão acessar a Avenida Brasil (pista central, sentido Zona Oeste), utilizando a agulha na altura da passarela 3, para então acessar a Linha Vermelha.

➤ Destinos: Rodoviária, Centro, Tijuca e Zona Sul

Utilizar o Elevado do Gasômetro >> alça de acesso ao INTO >> Via B4 (sentido Praça Mauá) >> Rua Professor Arlindo Rodrigues >> Rua Equador

➤ Acessos específicos:

● Centro: Via B4, Via Binário do Porto sentido Praça Mauá

● Tijuca: Avenida Professor Pereira Reis >> Viaduto 31 de Março >> Avenida Presidente Vargas

● Zona Sul: Avenida Professor Pereira Reis >> Viaduto 31 de Março >> Túnel Santa Bárbara

Câmeras do Centro de Operações vão monitorar a região

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) vai utilizar 161 câmeras no entorno da Avenida Brasil (altura do Caju), Viaduto do Gasômetro, Via Expressa do Porto, Túnel Marcello Alencar, Píer e Praça Mauá, para auxiliar no monitoramento do trajeto do Desafio da Ponte 2026,

A operação também contará com dois drones para acompanhar o bloqueio de vias importantes, movimentação de veículos, deslocamento dos corredores e trabalho das equipes da Prefeitura do Rio, além de auxiliar a operação em pontos onde não há câmeras disponíveis.

Toda a circulação de pessoas e o trânsito de veículos na região serão acompanhados por um efetivo de aproximadamente 100 operadores de plantão, na Sala de Situação, na sede do COR-Rio, na Cidade Nova, diante do maior videowall da América Latina, de 104 metros quadrados, composto por 125 telas de 55 polegadas. Um layout exclusivo para o evento foi desenvolvido para o telão com o objetivo de facilitar o trabalho dos plantonistas.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio é responsável por monitorar e otimizar o funcionamento da cidade diariamente, antecipando e gerenciando crises em colaboração com outros órgãos, oferecendo ao cidadão a pronta resposta às ocorrências da cidade.

O COR-Rio orienta os cariocas e visitantes a acompanharem por meio das redes sociais (@operacoesrio), do canal de notícias do Centro de Operações no WhatsApp e do aplicativo COR.Rio as informações em tempo real sobre as condições de tráfego, a situação dos transportes e a previsão do tempo no Rio. Além disso, painéis digitais distribuídos em mobiliários urbanos, transporte público, aeroportos, edifícios comerciais e shoppings informaram o público sobre as restrições de trânsito programadas para o dia do evento.

Guarda Municipal atua no evento

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) montou um esquema operacional com 60 agentes para apoiar a Corrida da Ponte. A operação da GM-Rio contará com equipes atuando a partir das 4h, na Praça XV, onde será realizado o embarque dos atletas para Niterói, e também ao longo do percurso de chegada ao Rio. Os agentes terão como principais atribuições garantir a segurança viária, dar fluidez ao trânsito, além de dar apoio aos participantes do evento.

Limpeza das vias

A Comlurb atuará nos acessos do entorno com o efetivo de 30 garis, além de uma pipa d´água e uma varredeira de grande porte. A organização do evento também contará com empresa contratada para a limpeza durante o evento.