Prefeitura de Saquarema abre concurso para guarda-vidas com organização do IBAM

A Prefeitura de Saquarema (RJ) publicou edital de concurso público para o provimento de 80 vagas efetivas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de guarda-vidas. O processo seletivo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e busca ampliar o efetivo responsável pela prevenção de situações de risco e executar salvamentos terrestres, aquáticos e em altura.

Podem participar candidatos com ensino médio completo. O cargo oferece vencimento-base de R$ 1.690,05. As inscrições estarão abertas até 24 de agosto de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do IBAM: www.ibam-concursos.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 94,00.

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Para Marcus Alonso, superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, o concurso representa mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento dos serviços públicos municipais. "A realização de concursos públicos garante a seleção de profissionais qualificados para atender às necessidades da administração pública e da população, com transparência e igualdade de oportunidades", destaca.

A seleção será composta por prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro de 2026. Os candidatos serão avaliados em Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais do Município, Conhecimentos Específicos, e Legislação Municipal e suas atualizações. Serão aplicadas provas de aptidão física e de títulos de acordo com as proporções definidas no Edital. O edital e todas as informações sobre o concurso podem ser consultados no site do IBAM.

Detalhes do Concurso:

Total de vagas: 80 + CR

Ampla concorrência: 76

Pessoas com Deficiência (PcD): 4

Salário: R$ 1.690,05

Inscrições:

Período: até 24/08/2026

Site: www.ibam-concursos.org.br

Valor de inscrição: R$94,00

Prova Objetiva:

Nível Médio: 27/09/2026

Requisitos Básicos:

Nacionalidade brasileira ou equivalente

Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse

Ter nível de escolaridade, conforme exigido no item 1.2 do Edital e capacitação técnica para o exercício do cargo

Sobre o IBAM

Há mais de 70 anos, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) apoia estados e municípios na modernização da gestão pública. Além da organização de concursos e processos seletivos, a instituição desenvolve projetos de capacitação, consultoria e assistência técnica voltados ao fortalecimento da administração municipal e à melhoria dos serviços prestados à sociedade.