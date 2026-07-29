Firjan SENAI tem mais de 900 vagas gratuitas em qualificação profissional com início em agosto

A Firjan SENAI está com 937 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional em unidades de todo o estado do Rio. As aulas terão início em agosto e abrangem cursos em diferentes áreas e formatos (presencial e EaD). As inscrições estão abertas até o início das aulas ou até o preenchimento total das vagas disponíveis, e os detalhes estão disponíveis no edital na página da Firjan SENAI neste link.

As oportunidades são nas áreas de Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação, Metalmecânica, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Construção Civil, Automotiva, Eletroeletrônica, Audiovisual e Animação, Logística, Alimentos e Bebidas e Vestuário. Entre os cursos estão Designer Gráfico, Programador Mobile, Eletricista de Automóveis, Animador Digital 3D, Assistente de Marketing Digital, entre outros.

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Só na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 739 oportunidades nas unidades Firjan SENAI Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, São Gonçalo, Tijuca e Vicente de Carvalho. As demais oportunidades são no interior nas unidades de Campos, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, Friburgo e Região dos Lagos/São Pedro da Aldeia.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração.

Ajuda para conseguir emprego

Os alunos Firjan SENAI contam com o “Escritório de Carreira na Indústria”, da Firjan SENAI SESI, que conecta de forma personalizada os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. Em média, sete em cada 10 participantes do programa conseguem emprego. O Escritório oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e promove feiras de empregabilidade. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.