MPF abre seleção de estágio para estudantes de nível superior no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

MPF abre seleção de estágio para estudantes de nível superior no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) abriu o segundo processo seletivo de 2026 para estudantes de graduação e pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades destinam-se à formação de cadastro de reserva na capital e no interior do estado.

Para a graduação, há oportunidades nas áreas de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Comunicação Social e Tecnologia da Informação. Na pós-graduação, as vagas abrangem o curso de Direito.

O estágio em Direito (graduação) contempla a capital, Niterói, Resende, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda. A pós-graduação em Direito abrange a capital, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Resende e São Pedro da Aldeia. As demais áreas oferecem cadastro de reserva apenas para a capital do estado.

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Inscrições

As inscrições devem ser realizadas de 30 de julho a 16 de agosto na página do Programa de Estágio do MPF no Rio de Janeiro. O candidato deve preencher a ficha de pré-inscrição até as 23h40 do último dia do prazo e enviar a documentação digitalizada exigida pelo edital.

A seleção assegura a reserva de vagas nos seguintes percentuais, mediante declaração no ato da inscrição:

10% para pessoas com deficiência;

30% para candidatos negros;

10% para minorias étnico-raciais, incluindo populações indígenas e povos e comunidades tradicionais.

Provas

A prova objetiva on-line será aplicada em 30 de agosto e para o curso de Direito (graduação e pós-graduação), será aplicada prova subjetiva presencial em 27 de setembro. O horário de aplicação seguirá o horário oficial de Brasília e a divulgação do resultado final está prevista para 21 de outubro.

Para realizar o exame, o candidato deve possuir cadastro no sistema Gov.br e testar obrigatoriamente o acesso à plataforma entre 19 e 25 de agosto (com antecedência mínima de 72 horas em relação à avaliação). Para o curso de Direito (graduação e pós-graduação), os aprovados na etapa objetiva farão também uma prova discursiva presencial.

Bolsa de estágio e benefícios

Os estudantes selecionados cumprirão jornada semanal de 20 horas, que poderá ser estendida para até 30 horas, com possibilidade de regime híbrido de trabalho. A bolsa mensal é de R$ 1.320 para estudantes de graduação e de R$ 2.640 para estudantes de pós-graduação. O programa concede ainda auxílio-transporte no valor de R$ 12 por dia de atividade presencial.

Cronograma da seleção:

Inscrições: de 30 de julho a 16 de agosto

Teste de acesso ao sistema: de 19 a 25 de agosto

Prova on-line: 30 de agosto

Resultado: 21 de outubro

Acesse a página do Programa de Estágio do MPF no Rio de Janeiro para consultar os edital na íntegra e acompanhar as etapas do certame.

Editais PRRJ 9/2026, 10/2026 e 11/2026

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