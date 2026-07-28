FGTS vai distribuir R$ 13 bilhões do lucro para 138 milhões de trabalhadores

Cerca de 138,2 milhões de trabalhadores brasileiros receberão uma parcela do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira (28) a distribuição de R$ 13,04 bilhões, valor que será creditado automaticamente para quem possuía saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro do ano passado.

O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. Não é necessário fazer cadastro nem solicitar o benefício. O crédito será depositado automaticamente em cada conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, e poderá ser consultado pelo aplicativo oficial do fundo, pelo site da Caixa ou em uma agência do banco.

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Todos os anos, parte do lucro obtido pelo FGTS com aplicações financeiras e operações de crédito é distribuída aos trabalhadores. O valor recebido por cada beneficiário é proporcional ao montante existente nas contas em 31 de dezembro de 2025. Quanto maior o saldo naquela data, maior será a participação na distribuição. O índice aprovado pelo Conselho Curador foi de 0,01868341 para cada um real existente nas contas.

Na prática, um trabalhador que tinha R$ 1.000 de saldo receberá aproximadamente R$ 18,68. Quem possuía R$ 5.000 terá direito a cerca de R$ 93,42, enquanto um saldo de R$ 10 mil resultará em um crédito próximo de R$ 186,83.

Apesar do depósito, o dinheiro não poderá ser sacado imediatamente. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e continuará sujeito às regras previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, doenças graves e demais modalidades autorizadas, incluindo o saque-aniversário para quem aderiu à opção.

A distribuição corresponde a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões obtido pelo FGTS em 2025. Segundo o Conselho Curador, a medida aumenta a rentabilidade das contas dos trabalhadores e faz com que o rendimento do fundo supere a inflação registrada no período.

Como consultar o crédito

O trabalhador pode verificar o valor depositado por meio do aplicativo do FGTS, disponível para celulares Android e iOS. Também é possível consultar o extrato pelo internet banking da Caixa, nas agências do banco ou pelos demais canais oficiais da instituição.