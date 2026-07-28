Caixa Econômica Federal passa a financiar motos através do Move Brasil

A Caixa Econômica Federal informou que já está financiando motos e bicicletas elétricas para entregadores de aplicativos e mototaxistas por meio do programa Move Brasil. Os interessados devem estar cadastrados por meio do site gov.br/movebrasil. Segundo o banco, caso sejam elegíveis, os candidatos poderão procurar as agências bancárias para fazer a análise de crédito e a contratação do financiamento.

A linha de financiamento contempla ciclomotores, motonetas, motocicletas flex de até 160 cilindradas e bicicletas elétricas com potência de até 7.500W. Apenas veículos novos (0km) podem ser adquiridos pelo programa, e os modelos, elétricos ou não, devem ser produzidos ou ter projeto de investimento para produção no Brasil.

Para usufruir as condições do programa é necessário comprovar experiência mínima de seis meses na mesma plataforma de entrega e ter ao menos cem corridas realizadas, além da apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria "A" (moto) válida.

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Também estão aptos ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pela CLT, desde que tenham ao menos seis meses de carteira assinada na mesma empresa.

Na Caixa, a linha de crédito permite financiar veículos novos de até R$ 30 mil, com prazo de até 48 meses e carência de dois meses para pagar a primeira parcela. As taxas de juros são de 0,97% ao mês para homens, e 0,90% ao mês para mulheres.

Ainda segundo as regras do Move Brasil, o financiamento pode chegar até 100% do valor do bem. A lista de veículos que podem ser financiados deve ser consultada no endereço: gov.br​/movebrasil.