Governo do Estado abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional para as primeiras turmas dos Conectas CRJ da Vila da Penha, na capital, e nos municípios de Magé, Macaé, Araruama e Angra dos Reis. As unidades contam com aulas de informática, barbeiro, design de sobrancelhas e design de cílios.

Os cursos oferecem formação prática voltada ao desenvolvimento de habilidades profissionais e à ampliação das oportunidades de qualificação para jovens de 15 a 29 anos. Além das novas turmas, também há unidades em Campo Grande, Cosmos, Costa Barros, Curicica, Pavuna, Penha, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São Gonçalo II, Casimiro de Abreu, Itaguaí, Miracema,Resende, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia.

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Endereços:

Angra dos Reis: Travessa São Salvador, nº 41 – Parque Mambucaba

Araruama: Rua Xavier Silveira, nº 3 – Rio do Limão

Macaé: Rua Visconde de Quissamã, nº 276 – Centro

Magé: Rua Marilda, nº 108, lote 7, quadra 16 – Bairro Paraíso

Vila da Penha: Rua Engenheiro Oscar Weinschenk, nº 129.

Como se inscrever: As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://inscricao-projeto.com.br/conecta-crj