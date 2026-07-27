Mulher afirma ser filha de Flordelis e vai até a Justiça para ser reconhecida pela mãe oficialmente

A ação na Justiça tem foco no pedido de inclusão do nome de Flordelis na certidão de nascimento da mulher, além de alterar o seu nome completo e a inclusão dos avós maternos no registro civil - Foto: Reprodução

A ação na Justiça tem foco no pedido de inclusão do nome de Flordelis na certidão de nascimento da mulher, além de alterar o seu nome completo e a inclusão dos avós maternos no registro civil - Foto: Reprodução

Uma mulher foi à Justiça para pedir formalmente que seja reconhecida como filha da Flordelis, ex-deputada federal e ex-pastora presa desde 2021, por envolvimento no assassinato do seu marido. A autora da ação diz que Flordelis a criou desde os 15 anos e que sempre a tratou como uma filha.

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No processo jurídico, a mulher afirma que Flordelis a reconhece oficialmente como uma integrante da família e diz que pode provar a ligação com cartas trocadas entre as duas ao longo desses anos em que mantiveram essa relação de mãe e filha. Ela ainda afirma continua próxima da ex-parlamentar mesmo após sua prisão.

A ação na Justiça tem foco no pedido de inclusão do nome de Flordelis na certidão de nascimento da mulher, além de alterar o seu nome completo e a inclusão dos avós maternos no registro civil. A Justiça está no aguardo de uma possível manifestação da ex-deputada, que deverá ser contactada no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio, local onde cumpre pena pela condenação como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.