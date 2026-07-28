Zé Felipe pede desculpas após vídeo com o filho gerar críticas nas redes

Zé Felipe se pronunciou nesta terça-feira (28) após ser criticado por um vídeo gravado durante a festa de aniversário de Leonardo. Nas imagens, o cantor faz uma brincadeira com o filho caçula, José Leonardo, de quase dois anos, que acabou repercutindo negativamente nas redes sociais.

Em vídeos publicados nos stories, o artista afirmou que a brincadeira faz parte da forma como foi criado, mas reconheceu que parte das críticas o fez refletir.

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"Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar", declarou.

O cantor também disse que discordou de algumas reações, classificando parte delas como "um 'mimimi' do c*ralho", mas ressaltou que pessoas públicas devem prestar esclarecimentos ao público.

Ao final, Zé Felipe pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. "A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém", afirmou.

Relembre o caso

A polêmica começou após Zé Felipe publicar um vídeo da comemoração do aniversário de Leonardo, na segunda-feira (27). Durante a gravação, o cantor pergunta ao filho José Leonardo "o que vai dar para as meninas". A criança responde "p*u" enquanto aponta para a região pélvica. A cena foi amplamente criticada nas redes sociais, com internautas apontando que a brincadeira sexualizava a criança e reforçava comportamentos inadequados.