Empresa de segurança abre 2.500 vagas para os dias do Rock in Rio

Além receber diariamente o valor de R$ 196,49, os funcionário também receberão auxílio-transporte de R$ 18,80, além da alimentação e hidratação durante os dias trabalhados no festival de música - Foto: Reprodução

Além receber diariamente o valor de R$ 196,49, os funcionário também receberão auxílio-transporte de R$ 18,80, além da alimentação e hidratação durante os dias trabalhados no festival de música - Foto: Reprodução

A empresa de segurança patrimonial SegurPro abriu 2.500 vagas de emprego para atuação na operação de segurança do festival de música Rock in Rio. As oportunidades oferecidas se enquadram na modalidade de trabalho intermitente, com diária no valor de R$ 196,49. Com esse tipo de contrato, o profissional aprovado terá a carteira assinada, no entanto, não possuirá jornada fixa e poderá ser convocado sob demanda, em que será recebido de acordo com os períodos trabalhados.

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Para fazer parte do processo seletivo, é indispensável que o candidato possua um curso de formação de vigilante patrimonial e extensão para grandes eventos/eventos sociais, além de ter a disponibilidade para trabalhar nos dias do festival, que acontecerão nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

A seleção de candidatos é realizada de forma presencial, no período de segunda a sexta-feira, às 8h, na cede física da SegurPro, localizada na Rua Monsenhor Manoel Gomes, 60-B, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Além receber diariamente o valor de R$ 196,49, os funcionários também receberão auxílio-transporte de R$ 18,80, além da alimentação e hidratação durante os dias trabalhados no festival de música.

"Organizar a segurança de um festival deste porte exige um planejamento rigoroso. Nossa expertise de décadas nos permite entregar uma operação robusta, com profissionais prontos para lidar com situações complexas, garantindo a melhor experiência para o público" comenta Paulo Armário, Gerente Operações Eventos e Risk Advisory da SegurPro.

De acordo com a empresa de segurança, além destas vagas para o Rock in Rio, a instituição também oferece a possibilidade de plano de carreira para os contratados que possuem o desejo de pleitear postos fixos futuramente.