São Gonçalo: novas redes de água vão beneficiar moradores do Arrastão

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos voltados à ampliação da segurança hídrica no município - Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos voltados à ampliação da segurança hídrica no município - Foto: Divulgação

Uma obra em andamento na comunidade Sete Cruzes, no bairro Arrastão, vai transformar o abastecimento de água para cerca de 1,6 mil moradores de São Gonçalo. A implantação de mais de três quilômetros de novas redes de distribuição levará água tratada diretamente às residências e reduzirá um histórico de dificuldades enfrentadas pela população da região.

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos voltados à ampliação da segurança hídrica no município. Responsável pelos serviços, a Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, também executa sistemas de bombeamento, interligações e a expansão das redes de distribuição, fortalecendo a infraestrutura de abastecimento em diferentes regiões do município da Região Metropolitana.

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Na comunidade Sete Cruzes, as equipes atuam nas ruas Monte Betel e Sete Cruzes, onde são implantadas as novas tubulações. Após a conclusão dos trabalhos, a concessionária realizará as ligações dos imóveis ao sistema, garantindo que famílias que, por décadas, conviveram com dificuldades de abastecimento passem a receber água tratada com mais regularidade, segurança e qualidade.

Segundo Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, a intervenção representa mais um passo no compromisso da empresa com a universalização do abastecimento no município.

"Paralelamente às obras, nossas equipes estão realizando o cadastro dos moradores para que, assim que o sistema entrar em operação, todos possam receber água de forma regularizada. Quem ainda não se cadastrou pode procurar nossos agentes em campo ou utilizar nossos canais de atendimento", explicou Freitas, referindo-se, entre outros, ao 0800 195 0 195, que funciona por meio de ligações gratuitas ou mensagens de WhatsApp.

Entre os moradores que aguardam essa mudança está a aposentada Neusa Andrade, que vive há 33 anos na comunidade. Durante boa parte desse período, precisou recorrer a alternativas para garantir água em casa.

"Não tinha água na comunidade. Eu trazia um galão de cinco litros de outro município, onde trabalhava como cuidadora. Era essa água que eu usava para cozinhar, tomar banho e fazer as tarefas de casa. Também cheguei a lavar roupa no Anaia porque aqui não tinha uma gota. Hoje estou muito feliz. A chegada da água vai beneficiar não só a mim, mas toda a comunidade."

A expectativa também é compartilhada pela comerciante Glaucia Tomazelli, moradora da Sete Cruzes há dez anos. Segundo ela, os períodos de calor sempre foram os mais difíceis.

"O que me salvava era a cisterna do meu comércio. Eu enchia o carro com garrafas de dois e cinco litros para abastecer minha casa. Houve época em que precisei buscar água na casa da minha prima, no Cebolo, perto do Arsenal. Agora não vou mais precisar passar por isso. Água é essencial para tudo. Tenho crianças e animais em casa e não posso ficar sem água."

Cuidados com a saúde e o meio ambiente

Além das melhorias no abastecimento de água, a concessionária também avança na ampliação da coleta e do tratamento de esgoto na cidade | Foto: Divulgação

Além das melhorias no abastecimento de água, a concessionária também avança na ampliação da coleta e do tratamento de esgoto na cidade. Um dos principais investimentos é o Coletor em Tempo Seco (CTS), que intercepta o esgoto lançado irregularmente nas galerias pluviais em dias sem chuva e o encaminha para tratamento antes que ele chegue aos rios. A estrutura já conta com mais de 60% das redes implantadas, enquanto uma segunda unidade de captação está sendo construída às margens do Rio Brandoas. As iniciativas contribuem para a recuperação ambiental, fortalecem a saúde pública e impulsionam o desenvolvimento do município.

"Cada obra representa um avanço na qualidade de vida da população. Levar água tratada e ampliar a coleta e o tratamento de esgoto significa promover saúde, preservar o meio ambiente e criar condições para o crescimento sustentável de São Gonçalo", conclui Freitas.