Anchieta terá exame gratuito de diabetes com resultado em 20 minutos

Moradores de Anchieta, Zona Norte do Rio, poderão realizar gratuitamente, na próxima terça-feira (28), um exame de hemoglobina glicada (HbA1c) com resultado informado em até 20 minutos. A ação acontece das 14h às 18h, na Biblioteca Comunitária A Casa Amarela, em parceria com a Veus Saúde. O teste, um dos principais utilizados no rastreamento e acompanhamento do diabetes, é feito por meio de uma simples coleta de sangue na ponta do dedo e não exige jejum.

O exame permite avaliar a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos três meses, sendo uma importante ferramenta para o rastreamento do diabetes e para o acompanhamento de pessoas que já convivem com a doença.

Leia também:

Douglas Ruas, filho de Capitão Nelson, é anunciado pelo PL como candidato ao governo do RJ

Narrador Luis Roberto anuncia fim do tratamento contra o câncer

O diabetes, especialmente o tipo 2, pode evoluir durante anos sem apresentar sintomas evidentes. Por isso, especialistas destacam a importância da identificação precoce, que possibilita o encaminhamento para avaliação médica, a adoção de hábitos saudáveis e o início do tratamento quando necessário, reduzindo o risco de complicações.

Mais do que um espaço dedicado aos livros, a Biblioteca A Casa Amarela vem ampliando sua atuação como um centro comunitário voltado à educação, à cultura, à cidadania e à promoção da saúde.

Fundada em 2022 e idealizada por Pedro do Livro, a biblioteca consolidou-se como um ponto de referência para ações que aproximam serviços essenciais da população.

"A Casa Amarela nasceu para aproximar oportunidades das pessoas. Receber uma ação de saúde reafirma nosso compromisso com a comunidade, mostrando que o cuidado também se constrói por meio da informação, do acolhimento e de parcerias que fazem a diferença na vida de tanta gente", destaca Pedro do Livro.

Para a Veus Saúde, iniciativas como essa ampliam o acesso ao diagnóstico precoce e fortalecem a prevenção.

"O diagnóstico precoce faz toda a diferença na vida de uma criança com diabetes. A hemoglobina glicada (HbA1c) é um exame simples, realizado sem necessidade de jejum, que ajuda a identificar alterações na glicose e permite o diagnóstico e o acompanhamento da doença. Levar esse exame para uma ação como a da Biblioteca A Casa Amarela amplia o acesso ao diagnóstico, fortalece a prevenção e contribui para um cuidado mais eficaz, reduzindo o risco de complicações e preservando a qualidade de vida das crianças", afirma Fábio Veríssimo, diretor da Veus Saúde.

O resultado do exame não substitui a consulta médica. Em caso de alteração, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação clínica e confirmação diagnóstica, quando necessária.

Serviço

Ação: Exame gratuito de hemoglobina glicada (HbA1c)

Endereço: Rua Padre Mário Versé, n° 11

Data: 28 de julho de 2026

Dia: Terça-feira

Horário: Das 14h às 18h

Local: Biblioteca Comunitária A Casa Amarela

Bairro: Anchieta

Exame: Sem necessidade de jejum

Resultado: Em até 20 minutos

Realização: A Casa Amarela e Veus Saúde