Narrador Luis Roberto anuncia fim do tratamento contra o câncer

O narrador também fez parte de uma campanha de conscientização deste mês - Foto: Reprodução - Instagram

O narrador também fez parte de uma campanha de conscientização deste mês - Foto: Reprodução - Instagram

O narrador Luis Roberto anunciou que encerrou o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. A notícia foi publicada nas redes sociais. Ele precisou ser afastado da cobertura da Copa do Mundo da TV Globo após receber o diagnóstico, para poder focar na recuperação. O narrador também fez parte de uma campanha de conscientização sobre a doença neste mês.



"Terminei há pouco o tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Foram 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia", revelou Luis Roberto. "Você sabia que julho é o mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço? E que cerca de 80% dos casos ainda são diagnosticados já está em estágio avançado?", disse.

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Diversos famosos apoiaram Luis Roberto, de 64 anos, durante o tratamento. O narrador compartilhou nas redes sociais, com os fãs, algumas etapas do processo de recuperação.

A última vez que ele narrou uma partida pela TV Globo antes de paralisar as atividades por causa do tratamento foi a partida do Flamengo contra o Santos, em que o time carioca ganhou por 3 a 1, no dia 5 de abril.

Na publicação mais recente, o narrador explicou que: "Esse tipo de câncer pode atingir a boca, a garganta, a laringe, a tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV. Feridas na boca que não cicatrizam, caroço no pescoço, que foi o meu caso, rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora, dificuldade para engolir são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião de cabeça e pescoço. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura".

Além do perfil do narrador, a mensagem também foi compartilhada na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP).