Douglas Ruas, filho de Capitão Nelson, é anunciado pelo PL como candidato ao governo do RJ

Douglas é bacharel em direito, pós-graduado em Gestão Pública, além de ser concursado da Polícia Civil - Foto: Reprodução - Alerj

Douglas é bacharel em direito, pós-graduado em Gestão Pública, além de ser concursado da Polícia Civil - Foto: Reprodução - Alerj

Douglas Ruas teve a candidatura confirmada ao governo do Estado do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal (PL), nesta sexta-feira (24). A decisão foi oficializada na convenção estadual da sigla, na sede do partido, no Centro do Rio de Janeiro.

O político de 37 anos irá disputar pela primeira vez a cadeira de governador. Douglas é bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública, além de ser concursado da Polícia Civil.

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Ele também é filho do prefeito do município de São Gonçalo, Capitão Nelson. Atualmente, está exercendo o seu primeiro mandato como deputado estadual e recentemente assumiu o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). No ano de 2022, o político foi eleito como o segundo mais votado em todo o estado, tendo acumulado 175 mil votos.

Ainda não há informações de quem seria o vice-governador na chapa. De acordo com o PL, a chapa conta com Carlos Portinho como candidato ao Senado. O partido não mencionou uma possível coligação com outra sigla.

Trajetória de Douglas Ruas na política

Douglas Ruas deu início à sua carreira política em 2020. Durante esse tempo, ele foi subsecretário de Trabalho de São Gonçalo e superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Já em 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais também em São Gonçalo, onde foi responsável pela liderança da estruturação de projetos estratégicos e pela articulação institucional do Governo do Estado e do Governo Federal.

Além disso, ele foi secretário de Cidades durante o governo do ex-governador Cláudio Castro (PL).