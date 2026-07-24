Igreja é invadida e sacrário é depredado em São Gonçalo

A nota destaca que o sacrário, o local onde é guardada a Santíssima Eucaristia, foi profanado - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A nota destaca que o sacrário, o local onde é guardada a Santíssima Eucaristia, foi profanado - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, foi invadida e teve o sacrário depredado na última madrugada de quinta-feira (23), conforme comunicou a própria comunidade paroquial em uma nota divulgada nas redes sociais. A Arquidiocese de Niterói classificou o episódio como um ato que ‘fere os sentimentos religiosos dos fiéis’ e informou que as autoridades já foram notificadas e apuram as circunstâncias do caso.

A igreja não detalhou como aconteceu a invasão e nem se houve furto de objetos, a nota destaca que o sacrário, o local onde é guardada a Santíssima Eucaristia, foi profanado. Uma imagem divulgada mostra o sacrário fora de sua posição original e deitado sobre o altar, com a tampa aberta e sinais aparentes de vandalismo.

Leia também:

Após mais de uma década paralisado, Hospital Estadual da Mãe tem projeto reavaliado pelo Estado

INSS oferece mais de 1,6 mil atendimentos extras no Rio de Janeiro neste fim de semana

Em nota, a Arquidiocese de Niterói manifestou solidariedade à comunidade paroquial e ao pároco padre Willian Lucena, e reforçou que a Santíssima Eucaristia é considerada o centro da vida da Igreja. A instituição também afirmou acompanhar as investigações e espera que os fatos sejam esclarecidos e os responsáveis identificados.

Como forma de reparação religiosa, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus celebrará uma Missa de Desagravo na próxima terça-feira (28), às 19h. A comunidade convidou os fiéis a participarem da celebração e a intensificarem as orações em sinal de reparação e fortalecimento da fé.