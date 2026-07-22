Prefeitura de São Gonçalo e Sine oferecem vagas de emprego para setor de comércio

Os interessados devem ir até um dos Sines (no Centro ou no Alcântara) realizar suas inscrições - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

Os interessados devem ir até um dos Sines (no Centro ou no Alcântara) realizar suas inscrições - Foto: Divulgação - Jonnathan Smith

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está oferecendo 22 vagas de emprego para quem deseja um cargo no setor de comércio. Os interessados devem ir até um dos Sines (no Centro ou no Alcântara) realizar suas inscrições nesta quarta-feira (22) e quinta-feira (23), das 10h às 16h, sendo encaminhados posteriormente para as entrevistas.

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Confira as vagas disponíveis:

– 8 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias: para pessoas do sexo masculino, com bom vigor físico, ensino fundamental completo e idade entre 18 e 45 anos. Aceita ser o primeiro emprego;

– 6 vagas para repositor de mercadorias: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 45 anos e ensino fundamental completo. Aceita ser o primeiro emprego;

– 4 vagas para fiscal de prevenção de perdas: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na área, ensino médio completo e idade entre 25 e 45 anos;

– 2 vagas para cozinheiro geral: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, ensino fundamental completo e idade entre 25 e 45 anos;

– 2 vagas para encarregado de açougue: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, ensino médio completo e idade entre 30 e 45 anos.

Serviço:

A unidade do Sine de Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, números 500, nas lojas 11 e 12. Já o Sine do Centro de São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy, número 425, no Piso G3, do Shopping Partage.