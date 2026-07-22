Colônia de férias leva lazer e diversão para crianças em Maricá

As atividades da colônia de férias para as crianças do Risca Faca e de Santa Paula seguem nesta quarta-feira (22/7) - Foto: Clarildo Menezes

As atividades da colônia de férias para as crianças do Risca Faca e de Santa Paula seguem nesta quarta-feira (22/7) - Foto: Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá realizou nesta terça-feira (21/7) o segundo dia da colônia de férias para crianças das localidades do Risca Faca e de Santa Paula. A programação reuniu os participantes em uma tarde de lazer, integração e brincadeiras acompanhadas por profissionais da área.

Promovida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em parceria com a Secretaria de Esportes, a iniciativa contou com diversas atividades recreativas, como cabo de guerra, corrida de saco, futebol, corda, além de uma mesa com desenhos para colorir e outras brincadeiras.

"Preparamos uma programação com atividades recreativas e culturais para proporcionar momentos de lazer, convivência e novas experiências às crianças durante as férias escolares", destacou a assessora de projetos da Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), Sarah Azevedo.

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Uma das participantes foi Laura Meneses, de 8 anos, que aprovou a programação. "Gostei muito das atividades. Brinquei com os meus amigos, corri e pulei corda. Foi muito legal", disse.

Giovana da Silva, também de 8 anos, afirmou que a colônia de férias foi uma oportunidade de fazer novas amizades. "A parte que eu mais gostei foi a corrida de saco e de pintar os desenhos. A colônia de férias é muito legal porque a gente brinca e conhece outras crianças", acrescentou.

As atividades da colônia de férias para as crianças do Risca Faca e de Santa Paula seguem nesta quarta-feira (22/7), no Cine Henfil, no Centro. Na quinta-feira (23/7), a programação será encerrada com uma vivência cultural e carnavalesca na quadra da Escola de Samba União de Maricá.