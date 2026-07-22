Maricá entrega nova estação das Vermelhinhas em Itaipuaçu

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas compartilhadas integra a política municipal de mobilidade - Foto: Tonico Cohem

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas compartilhadas integra a política municipal de mobilidade - Foto: Tonico Cohem

A Prefeitura de Maricá estabeleceu mais um ponto de conexão sustentável na cidade: a Rua Oito, ao lado da Subprefeitura de Itaipuaçu, recebeu uma nova estação das Vermelhinhas, o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do município. A iniciativa da Empresa Pública de Transportes (EPT) vem para ampliar as opções de mobilidade gratuita na região.

O presidente da EPT, Celso Haddad, destacou a relevância da ampliação constante da rede. "Expandir a rede das Vermelhinhas é aproximar as pessoas das oportunidades da cidade. Cada estação fortalece o sistema de mobilidade pública pensado para garantir o direito de ir e vir da população, de maneira eficiente e integrada", declarou.

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Com a nova entrega, a rede municipal conta agora com 56 estações de bicicletas para adultos e 10 estações exclusivas para o público infantil. Ao todo, a frota colocada à disposição de moradores e visitantes chega a 660 bicicletas, sendo 560 adultas e 100 infantis.

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas compartilhadas integra a política municipal de mobilidade e funciona como uma alternativa gratuita para deslocamentos diários, atividades de lazer e conexão com as linhas de ônibus e vans do Tarifa Zero.

Como utilizar o serviço

O acesso ao sistema é feito gratuitamente por meio do aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para dispositivos Android e iOS. Após realizar o cadastro, o usuário pode localizar a estação mais próxima, retirar a bicicleta e devolvê-la em qualquer ponto da rede.

Confira o endereço do novo ponto:

Estação 56 (Itaipuaçu): Rua Oito, s/nº (ao lado da Subprefeitura de Itaipuaçu)