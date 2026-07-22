Detran RJ interdita dois ferros-velhos irregulares em São Gonçalo

Dois ferros-velhos pertencentes ao mesmo dono foram interditados em São Gonçalo, Região Metropolitana, nesta terça-feira (21/7), por agentes da Diretoria de Desmontagem do Detran RJ. No local, foram encontradas peças de um Virtus roubado em São Gonçalo e de um Meriva furtado em Duque de Caxias. O proprietário foi encaminhado para a 72ª DP (São Gonçalo) para prestar esclarecimentos. A ação, em parceria com policiais civis, aconteceu após denúncias ao departamento de que os estabelecimentos, sem registro, estavam funcionando na região.

Na pequena loja, fiscais encontraram diversas peças automotivas espalhadas e uma porta de veículo com numeração que remetia a um Virtus roubado. No mesmo local, outra peça de carro furtado foi encontrada. Em um terreno localizado a cerca de 200 metros, que pertencia ao mesmo dono, agentes verificaram várias peças de automóveis sem registro junto ao Detran RJ e sem etiquetas que permitissem rastrear a procedência do material.

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Os dois locais foram interditados e lacrados. O proprietário terá 30 dias para comprovar a procedência do material e apresentar as notas fiscais. Caso não apresente a documentação exigida, todo o material será apreendido e encaminhado para empresas de reciclagem.

O proprietário terá 30 dias para comprovar a procedência do material e apresentar as notas fiscais | Foto: Divulgação

Além de mapear os ferros-velhos para fiscalização, o Detran RJ reforça que recebe denúncias sobre estabelecimentos que funcionam de forma irregular por meio do e-mail denuncia.desmonte@detran.rj.gov.br. As informações também podem ser repassadas pelo telefone (21) 2253-1177, do Disque Denúncia.