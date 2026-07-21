Governo do Estado divulga mais de 2,7 mil vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Governo do Estado divulga, esta semana, 2.772 vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.001 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro Sul e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.771 oportunidades, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, a remuneração chega a dois salários mínimos (R$ 3.242) para a função de chefe de limpeza, na Barra da Tijuca. Também há oportunidades para motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing receptivo, operador de telemarketing ativo e receptivo, ajudante de carga e descarga, açougueiro, babá, atendente de farmácia, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de motor a diesel e operador de vendas.

Leia também:

Pré-Vestibular Social Cecierj lança curso preparatório especial para candidatos da UERJ



Justiça autoriza Vasco a receber empréstimo de R$ 40 milhões de futuro comprador da SAF



Para pessoas com deficiência (PcD), foram captadas 149 vagas para cargos como operador de caixa, fiscal de loja, estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, repositor, atendente de lojas e atendente de padaria.

No Médio Paraíba, são 17 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. As vagas são para as seguintes funções: assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, perfumista, subgerente de loja e vendedor interno.

Já na Região Serrana, há 152 vagas, a maioria no município de Teresópolis, com remuneração de um a dois salários mínimos para fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, promotor de vendas, repositor em supermercados e vendedor interno. Para a posição de gerente de recursos humanos, a remuneração é de quatro salários mínimos (R$ 6.484) e para soldador pode chegar a R$ 4.863.

De acordo com o Observatório do Trabalho, a maioria das vagas captadas (64,1%) é do setor de Serviços, e o restante (35,9%) do Comércio. Por nível de escolaridade, 42,1% pedem o Ensino Médio completo e 46,4%, o Ensino Fundamental completo. Grande parte das oportunidades (87,4%) exige experiência.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine, portando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no site www.rj.gov.br/trabalho.