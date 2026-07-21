Pré-Vestibular Social Cecierj lança curso preparatório especial para candidatos da UERJ
O objetivo do Projeto UERJ é preparar os alunos de forma aprofundada e direcionada para a prova discursiva
O Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, informa que de 20 de julho a 31 de agosto de 2026 estarão abertas as inscrições para o Projeto UERJ, curso preparatório especial voltado especificamente para a prova discursiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
O curso terá início no dia 8 de setembro, na modalidade online, com 11 aulas por disciplinas, no período letivo que vai até novembro de 2026. Haverá também um teste simulado. A iniciativa foi criada pelo PVS para oferecer aos alunos aulas gratuitas focadas nos conteúdos exigidos nas disciplinas específicas do exame da UERJ, com ênfase no desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual, essenciais para um bom desempenho na etapa discursiva.
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O objetivo do Projeto UERJ é preparar os alunos de forma aprofundada e direcionada para a prova discursiva, desenvolvendo competências em leitura crítica, argumentação e produção textual, além de consolidar os conteúdos específicos exigidos pelas disciplinas do exame, a fim de maximizar o desempenho e ampliar as chances de aprovação.
Serviço:
Período de inscrição: de 20/07/2026 a 23/08/2026
Formato: totalmente online
Início: 8 de setembro de 2026
Período: setembro a novembro
Quantas aulas: 11 aulas por disciplina
Simulados: 1
Sobre o PVS
Criado em 2003, o Pré-Vestibular Social Cecierj (PVS) é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades. Atende em média 7 mil alunos em todo o Rio de Janeiro, sendo totalmente gratuito, inclusive com oferta de material didático impresso para todos os estudantes
As disciplinas oferecidas são Biologia, Espanhol, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Redação. Os professores são escolhidos mediante processo seletivo que abrange prova de conteúdo e didática realizada anualmente.