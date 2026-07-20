Derrota da Argentina na Copa de 2026 termina em confusão e violência em Búzios e Copacabana
Torcedores argentinos e brasileiros se envolveram em brigas, e a Polícia Militar precisou intervir para conter os confrontos
Após a derrota da Argentina na Copa do Mundo de 2026, torcedores ficaram revoltados e fizeram um quebra-quebra nas ruas do centro de Armação de Búzios, na Região dos Lagos, na noite deste domingo (19). Além desse episódio, também foi registrada uma confusão na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.
Em Búzios, a briga generalizada foi entre brasileiros e argentinos, com socos, empurrões e cadeiras sendo arremessadas.
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Policiais militares precisaram intervir para apaziguar os ânimos dos torcedores.
Torcedores argentinos que estavam na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio, também ficaram revoltados com a derrota para a Espanha, por 1 a 0, e recorreram à violência para demonstrar a frustração com o placar.
Relatos indicam que alguns torcedores se envolveram em brigas. Um entregador de aplicativo que estava de bicicleta foi agredido durante a confusão. Além disso, houve confronto com policiais militares que realizavam patrulhamento na área.
Agentes de segurança foram acionados para controlar a situação e dispersar os envolvidos. Ainda não há informações oficiais sobre o número de pessoas feridas ou detidas.