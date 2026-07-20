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Niterói promove colônia de férias no Parque Esportivo e Social do Caramujo

As atividades ocorrem entre os dias 20 e 24 de julho

relogio min de leitura | Redação 20 de julho de 2026 - 10:04
PESC conta com atividades para crianças e adolescentes
PESC conta com atividades para crianças e adolescentes -

As crianças poderão aproveitar as férias escolares em Niterói de forma gratuita. O Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) receberá uma colônia de férias entre os dias 20 e 24 de julho, voltada para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos, que participarão de atividades esportivas, recreativas e de integração.

O objetivo é incentivar a prática esportiva, além de proporcionar a convivência entre as crianças e momentos de alegria ao longo das férias escolares. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

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Para que todos consigam participar, as atividades foram separadas em dois turnos. Durante a manhã, a programação é voltada para crianças de 6 a 10 anos. Além das dinâmicas esportivas e recreativas, os participantes receberão café da manhã e almoço.

No período da tarde, as atividades serão voltadas aos adolescentes de 11 a 14 anos. Eles também receberão almoço e lanche à tarde.

Inscrições

Quem quiser participar basta se inscrever diretamente na secretaria do Parque Esportivo e Social do Caramujo, ou então preencher o formulário oferecido pela organização. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (21) 99811-2640.

Esporte e lazer

As crianças e os adolescentes que participarem dos cinco dias de programação terão acesso a brincadeiras, jogos, atividades esportivas e ações de integração, que contribuirão para o desenvolvimento físico, social e do trabalho em equipe.

As atividades acontecerão no Parque Esportivo e Social do Caramujo, localizado na Rua do Alto, nº 130, no bairro do Caramujo.

Como as vagas são limitadas, recomenda-se que os responsáveis façam a inscrição o quanto antes para assegurar a participação das crianças e dos adolescentes.

Tags:

colônia de férias crianças e adolescentes Niterói Parque Esportivo e Social do Caramujo

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