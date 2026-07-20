Grande final do Concurso Sociocultural de Dança acontece nesta quarta-feira em São Gonçalo

O Projeto NEACA Tecendo Redes, realizado pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), realiza, na quarta-feira (22/7), a cerimônia de premiação do 5º Concurso Sociocultural na modalidade Dança e do 3º Concurso de Reconhecimento Público. O evento será realizado a partir das 14h, no Teatro Municipal de São Gonçalo, e tem como objetivo valorizar talentos, iniciativas e trajetórias que contribuem para o fortalecimento da comunidade.

Com o tema “Enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes”, o 5º Concurso Sociocultural na modalidade Dança busca estimular a participação da sociedade e ampliar a reflexão sobre a importância da prevenção e do enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes.

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A classificação dos finalistas será definida a partir da soma da votação popular nas redes sociais com a avaliação técnica de um corpo de jurados. A etapa final será realizada ao vivo, após a apresentação dos candidatos, que serão avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pela organização.

A programação também contará com a cerimônia do 3º Concurso de Reconhecimento Público, que tem como proposta destacar pessoas e iniciativas que desenvolvem ações relevantes para a sociedade e contribuem para a promoção e a defesa de direitos.

A cerimônia será aberta ao público. As inscrições podem ser realizadas pelo link disponível na bio das redes sociais do MMSG ou por meio do formulário de inscrição.

Inscrições pelo link da bio ou pelo link: https://forms.gle/Qibu9ndxKPRRawZE8

Serviço

Premiação do 5º Concurso Sociocultural e do 3º Concurso de Reconhecimento Público

- Data: 22 de julho de 2026

- Horário: 14h

- Local: Teatro Municipal de São Gonçalo