Ex-Flamengo, João Gomes é anunciado pelo Aston Villa

O ex-jogador do Flamengo, João Gomes, foi anunciado como novo reforço do Aston Villa na manhã desta segunda-feira (20). O volante de 25 anos deixa o Wolverhampton após duas temporadas e meia para defender a equipe comandada pelo técnico Unai Emery. A transferência foi fechada por 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões).

A transferência também deve gerar retorno financeiro para o Flamengo. Como clube formador, o Rubro-Negro tem direito ao mecanismo de solidariedade da Fifa e poderá receber até R$ 35 milhões. De acordo com o ge, o valor considera ainda uma cláusula de mais-valia prevista na negociação que levou o volante ao Wolverhampton, em 2023.

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João chegou ao futebol inglês no início de 2023, após se destacar pelo Flamengo. Revelado nas categorias de base do clube carioca, o volante conquistou espaço no elenco profissional e participou das campanhas vitoriosas da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, antes de ser negociado com o Wolverhampton.

João Gomes assina com Aston Villa | Foto: Reprodução/X/@AVFCOfficial

Pelos Wolves, o brasileiro disputou 130 partidas, marcou oito gols e deu seis assistências, de acordo com o SofaScore. As boas atuações pelo Wolverhampton despertaram o interesse de clubes europeus e colocaram João Gomes na mira do Atlético de Madrid. No entanto, a negociação com a equipe espanhola não avançou, e o clube inglês chegou a um acordo para contratar o jogador.

Ao anunciar o reforço, o Aston Villa destacou a experiência de João Gomes na Premier League e sua passagem pela Seleção Brasileira. O atleta, por sua vez, disse estar motivado para iniciar o novo desafio e ajudar a equipe na disputa das competições da temporada.