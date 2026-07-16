Assaí estreia no setor farmacêutico com loja dentro de supermercado

A estreia ocorre meses após a sanção da lei que passou a permitir a instalação de farmácias completas em supermercados - Foto: Divulgação

A estreia ocorre meses após a sanção da lei que passou a permitir a instalação de farmácias completas em supermercados - Foto: Divulgação

O Assaí inaugura nesta quinta-feira (16), sua primeira farmácia, instalada dentro da área de vendas da loja Anhanguera, em São Paulo. A estreia ocorre meses após a sanção da lei que passou a permitir a instalação de farmácias completas em supermercados, desde que sejam cumpridas as exigências sanitárias.

Entre os serviços oferecidos estão a aplicação de injeção, furação de orelha, medição de pressão, testes de glicemia, Covid e gripe. É preciso que a farmácia esteja em um espaço segregado do resto do supermercado, com a presença de um farmacêutico responsável durante todo o período em que estiver aberta.

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No Assaí Farma, muro e prateleiras de vidro, além de antenas antifurto, separam a loja do restante do atacarejo. Essa é a primeira das 25 farmácias da rede, previstas para serem inauguradas neste ano no estado de São Paulo, tem caixa próprio e ocupa 100 m² logo na entrada do Assaí Anhanguera. Além do Assaí, outros grandes varejistas estão de olho nas farmácias dentro das lojas.