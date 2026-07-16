Fim de semana será de tempo firme em Niterói e São Gonçalo

Moradores de Niterói e São Gonçalo podem se preparar para um fim de semana de tempo estável - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Moradores de Niterói e São Gonçalo podem se preparar para um fim de semana de tempo estável - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Moradores de Niterói e São Gonçalo podem se preparar para um fim de semana de tempo estável e sem previsão de chuva. A previsão indica dias ensolarados, temperaturas agradáveis e baixa possibilidade de mudanças nas condições do tempo.

Nesta sexta-feira (17), o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens no céu. A noite também será de tempo aberto. As temperaturas variam entre 16°C e 25°C, com umidade elevada nas primeiras horas do dia e ventos fracos.

No sábado (18), o cenário continua favorável para atividades ao ar livre. A mínima prevista é de 17°C e a máxima chega aos 26°C. O dia será de sol, sem previsão de chuva, com aumento de nebulosidade apenas durante a noite. A umidade relativa do ar varia entre 57% e 90%, enquanto os ventos permanecem fracos.

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Já no domingo (19), o tempo segue firme. A previsão é de sol pela manhã, com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem expectativa de chuva. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 27°C, mantendo o clima agradável em toda a região.