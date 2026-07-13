Faetec abre inscrições para 45 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto - Foto: Divulgação

O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto - Foto: Divulgação

A Faetec está com inscrições abertas para 45 mil vagas gratuitas em cursos presenciais de qualificação profissional em diversas regiões do estado. As oportunidades são destinadas a quem deseja adquirir novos conhecimentos, atualizar competências ou aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

Há vagas para cursos em diferentes áreas, como Assistente Administrativo, Operador de Computador, Inglês – Nível Iniciante, Manicure e Pedicure, Cuidador de Idosos, Confeiteiro, entre muitas outras opções. Os requisitos de escolaridade variam de acordo com o curso escolhido e estão disponíveis no edital.

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Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 19 de julho, pelo site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Cada candidato poderá efetuar até quatro inscrições simultâneas, vinculadas ao seu CPF.

O sorteio será realizado no dia 20 de julho, a partir das 15h, e o resultado da seleção será divulgado no site da Faetec. O início das aulas está previsto para o dia 3 de agosto.