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Ator Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos

Astro estava em remissão de um linfoma desde 2022

relogio min de leitura | Redação 13 de julho de 2026 - 10:48
Sam Neill ficou conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia Jurassic Park
Sam Neill ficou conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia Jurassic Park -

O ator Sam Neill, conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia Jurassic Park e por sua atuação em O Piano, morreu nesta segunda-feira (13), aos 78 anos.

A informação foi confirmada pela família por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes sociais do artista.

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“Sam partiu com a dignidade que marcou toda a sua vida”, diz a nota. O comunicado também agradece à equipe do Hospital Particular St. Vincent pelos cuidados prestados durante o tratamento de Sam e pede respeito à privacidade da família neste momento de luto.

Segundo a família, a morte ocorreu de forma inesperada. A causa não foi divulgada. Neill havia revelado recentemente que estava em remissão completa de um linfoma angioimunoblástico de células T em estágio três, doença diagnosticada em 2022. O ator morreu em Sydney, na Austrália, cercado por familiares.

Nascido como Nigel John Dermot Neill, em 1947, na cidade de Omagh, na Irlanda do Norte, o ator era filho de uma inglesa e de um neozelandês que integrava o Exército britânico. Em 1954, mudou-se com a família para a Nova Zelândia, país que passou a considerar seu lar e com o qual manteve forte vínculo ao longo da vida.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Sam Neill participou de produções que marcaram a história do cinema. Além do sucesso mundial com Jurassic Park, integrou o elenco de O Piano, vencedor de três estatuetas do Oscar.

Tags:

Jurassic Park morte de ator Sam Neill

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