UFF recebe o maior encontro científico da América Latina

O evento gratuito, que acontece pela primeira vez na cidade, é aberto ao público e reúne os principais cientistas do Brasil - Foto: Divulgação

O evento gratuito, que acontece pela primeira vez na cidade, é aberto ao público e reúne os principais cientistas do Brasil - Foto: Divulgação

Entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, a Universidade Federal Fluminense (UFF) recebe a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Realizado em parceria com a Prefeitura de Niterói, o evento gratuito, que acontece pela primeira vez na cidade, é aberto ao público e reúne os principais cientistas do Brasil para promover discussões e debates públicos acerca de uma variedade de assuntos referentes às múltiplas áreas de conhecimento.

Considerada a maior conferência de ciências e pesquisa da América Latina, a reunião ocupará o campus Gragoatá com atividades interativas, científicas e culturais por meio de shows, sessões de cinema, dois planetários, uma experiência de viagem pelo tempo geológico, exposições, mesas-redondas, conferências e minicursos. Entre os núcleos que integram o evento, estão a SBPC Jovem; Cultural; Gênero; Afro, Indígena, e Comunidades Tradicionais; Diversidade e Equidade; e da ExpoT&C.

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Estima-se a presença de cerca de 50 mil pessoas no encontro deste ano na UFF, entre estudantes, professores, pesquisadores e o público geral. Com a temática de “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”, o evento contará com recursos de acessibilidade e é focado em abrir a ciência de forma interativa e dinâmica para toda a população, com programação para toda a família.

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Mais de 300 pesquisadores participam das atividades que compõem a reunião, além de 63 minicursos, 60 conferências e 88 mesas-redondas que articulam debates acerca de assuntos centrais na agenda científica nacional e internacional ao tema central da edição, para contribuir com a construção de soluções para os desafios contemporâneos da sociedade global.

Na programação estão previstas discussões sobre o futuro do país, como “Crise habitacional e ambiental: políticas públicas urbanas e direito à moradia”, “Inteligência artificial na publicação científica: transparência, integridade, e novos paradigmas”, e “Educação midiática e inclusão: caminhos para a soberania informacional”.

Confira a programação preliminar da 78ª Reunião Anual da SBPC: https://reunioes2.sbpcnet.org.br/programacao/.

Para o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, a realização da 78º Reunião Anual da SBPC na UFF representa uma grande oportunidade de ampliar a projeção do conhecimento produzido na universidade, e de seu papel como instituição acadêmica, pesquisa e extensão.

“A UFF receberá o maior evento científico da América Latina. É uma grande responsabilidade, e nós temos atuado de forma integrada para garantir uma edição memorável, compatível com a sua trajetória de excelência para o desenvolvimento científico e social do Brasil. Temos grandes expectativas em relação à realização desse encontro em nossa universidade. Ele reforça o nosso papel como espaço de produção e divulgação do conhecimento, além de conferir maior visibilidade aos nossos pesquisadores e às pesquisas desenvolvidas na instituição”.

Inscrições em minicursos

As inscrições nos minicursos da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) já estão abertas. São mais de 60 minicursos virtuais e presenciais que integram a programação do evento. Neles, serão abordados temas referentes à ciência, inovação, sustentabilidade, educação, cultura, entre outros, como mudanças climáticas, astronomia, saúde e meio ambiente, equidade de gênero e ciência cidadã.

Os minicursos serão ministrados por pesquisadores e especialistas de todo o país, e buscam o engajamento de diferentes públicos, tal como estudantes de graduação e pós-graduação. As vagas para as atividades presenciais são limitadas, e serão disponibilizadas de acordo com a capacidade dos locais em que irão ocorrer.

Serviço – 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Data: 26/07 a– 01/08

Horário: 08h – 18h

Local: Universidade Federal Fluminense – UFF (Campus Gragoatá)

Endereço: R. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis – São Domingos, Niterói – RJ, 24210-201

Site oficial do evento: 78ª Reunião Anual da SBPC