Delas Running Club promove corrida gratuita de 4 km para mulheres no Centro de São Gonçalo

A influenciadora Gabriella Victor, de 21 anos, criadora do movimento que reúne mulheres de todas as idades na cidade - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A influenciadora Gabriella Victor, de 21 anos, criadora do movimento que reúne mulheres de todas as idades na cidade - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A Delas Running Club está promovendo uma corrida gratuita de 4 km para mulheres no Centro de São Gonçalo no próximo domingo (12). A concentração ocorrerá em frente à Pizzaria Oliver às 7h, com largada prevista para as 7h30.

As mulheres que desejam praticar atividade física através da corrida poderão participar de forma gratuita da iniciativa. O trajeto terá aproximadamente 4 km, com a largada ocorrendo na altura da Pizzaria Oliver (perto do Clube Mauá) e o ponto de chegada na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato.

Mulheres que participaram de edição anterior do 'Corre Delas' em São Gonçalo | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

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A organização da corrida solicita que, quem puder, colabore levando 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Instituto Unidas Pela Vida, que apoia e acolhe mulheres com câncer de mama.



Alimentos não perecíveis arrecadados durante o evento serão destinados ao Instituto Unidas Pela Vida | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Dela Running Club

A iniciativa teve início há aproximadamente um mês,, mas desde então vem proporcionando melhores condições de vida para mulheres da região que tinham o desejo de correr, mas careciam de incentivo.

“O Corre Delas nasceu há pouco mais de um mês, é bem recente. A gente está indo para a nossa 4ª edição e é um corre gratuito aqui em São Gonçalo. É um corre feminino, a gente não cobra nada para ninguém estar ali. A única coisa que a gente pede é para levar 1 kg de alimento não perecível, que arrecadamos e doamos”, disse a influenciadora e criadora do movimento, Gabriella Victor da Silva, de 21 anos.

Além da corrida, o evento ainda conta com uma aula de dança no final para alegrar ainda mais as participantes. O Corre Delas é aberto para todas as faixas etárias.

“A gente faz uma aula de dança no final. Reunimos pessoas de todas as idades. É um movimento que está acontecendo para todas as mulheres da cidade”, explicou a influenciadora, que acredita que o esporte contribui para a saúde física, mental e para a integração social.

A criadora do movimento acredita que a corrida ajuda na saúde física e mental | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Inspiração e representatividade local

A ideia de criar uma organização que incentive as mulheres a correrem nasceu da percepção de Gabriella de que havia movimentos de corrida em municípios vizinhos, mas que, em São Gonçalo, essa realidade era escassa.

“Eu estava em um ciclo de meia maratona, estava treinando para correr 21 km, e vemos muitos movimentos em outros lugares como Niterói e Rio. Eu sempre corri por aqui, só que eu quase nunca filmava os meus treinos. Então, o meu primeiro vídeo foi correndo do Coelho até o Alcântara, depois eu fui até Santa Izabel, Pacheco, e comecei a gravar”, relembrou Gabriella.

A influenciadora percebeu que muitas mulheres tinham o desejo de correr, porém tinham receio de praticar a atividade sozinhas.

“E eu via nos comentários as meninas dizendo: ‘Nossa, queria ter essa coragem’, ‘Queria ter essa vontade’. Então, faltava motivação, incentivo. Pelos comentários eu percebia a necessidade que as meninas tinham de se exercitar, mas talvez faltasse incentivo. Muitas falavam que tinham medo, ou mesmo que não tinham companhia. Então, foi por isso que falei que iria criar um grupo de corrida”, contou Gabriella, relembrando que, já no primeiro encontro, muitas mulheres compareceram.

Serviço:

Corrida em São Gonçalo de 4 km

Dia: Domingo (12/07)

Horário da concentração: 7h

Horária da partida: 7h30

Local de concentração: Na Pizzaria Oliver, próximo ao Clube Mauá, no Centro

Local de chegada: Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato

Entrada: Gratuito

Aceita doação de alimentos não perecíveis.

Sob supervisão de Marcela Freitas