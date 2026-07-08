Últimos dias de inscrições para mais de 2 mil vagas gratuitas de Ensino Médio com técnico na Escola Firjan SENAI SESI

Terminam neste domingo (12/07) as inscrições para 2.064 vagas gratuitas – sendo 128 para PCD – para o Ensino Médio com curso técnico nas escolas Firjan SENAI SESI. As oportunidades, exclusivas para pessoas de renda baixa, são para educação gratuita em tempo integral em 2027. As inscrições devem ser feitas somente neste link.

Esta será a única janela de inscrições para estudantes que queiram fazer parte da Escola Firjan SESI no ano que vem – incluindo cadastros de reserva para vagas gratuitas nos ensinos Infantil e Fundamental, que acontecerão via sorteio. Já os candidatos a uma vaga no Ensino Médio com técnico deverão fazer, além das inscrições, uma prova, que acontecerá em 25 de julho, com 50 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Em ambos os casos, haverá prioridade para jovens que recebem Bolsa Família e para filhos de industriais com renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal.

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Ex-aluno diplomata

Quem passou por este processo aos quatro anos de idade foi Guilherme Bartholo. Ex-aluno da Escola Firjan SESI Petrópolis, onde fez todo a educação básica, ele hoje é o mais novo diplomata brasileiro aprovado no concurso do Instituto Rio Branco, um dos mais concorridos do país. “Na minha época, a escola tinha esse slogan: ‘Uma escola que ensina a pensar’. Isso marcou muito a minha vida, me encorajava a estudar, a saber cada vez mais e aprender a me posicionar”, contou Guilherme, lembrando que na escola sempre foi incentivado a aprofundar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. “Durante as aulas, tive acesso ao conteúdo regular, mas os professores sempre me incentivavam a aprofundar sobre os assuntos”, reforça.

Requisitos para a inscrição do Ensino Médio

As aulas nas escolas Firjan SESI acontecem em turno integral, incluindo aos sábados. Na Região Metropolitana, as oportunidades de Ensino Médio com curso técnico estão disponíveis nas unidades de Laranjeiras, Tijuca, Benfica, Jacarepaguá, Caxias e Nova Iguaçu; na Serra, em Nova Friburgo, Espaço da Moda (Friburgo) e Petrópolis; no Sul, em Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende e Três Rios; e no Noroeste, em Itaperuna. Entre os cursos técnicos disponíveis estão o de Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção, Automação Industrial, Jogos Digitais, Computação Gráfica, entre outros.

Podem se candidatar jovens com no mínimo 14 anos até 31 de dezembro de 2026, e que já tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental neste ano. Todos os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário-mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição. Todas as informações no edital disponível no link de inscrição ou no telefone 0800 0231 231.

“Recentemente, um estudo mostrou que nossas escolas são as que mais diminuem a diferença de desempenho no Enem entre alunos de baixa e alta renda, e as que tiveram o maior aumento de pontuação em todo o país. Isso atesta a qualidade de nossa infraestrutura e metodologia de ensino”, explicou Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan SESI. “A Escola Firjan SESI é a escola da Indústria: carrega em seu DNA a excelência, a inovação e a capacidade de transformar conhecimento em solução, entregando à sociedade cidadãos preparados tanto para atuar na Indústria como nos demais setores da economia.”

O futuro começa antes

O edital é uma oportunidade para os jovens contarem com mais de 4 mil horas de estudo gratuito, incluindo diferenciais pedagógicos como aulas de robótica, cultura maker e iniciação científica, que levam os alunos a praticarem o que aprendem. Com uma formação conectada ao futuro e ao mundo do trabalho, os jovens adquirem a capacidade de transformar conhecimento em solução, adquirindo experiências que ampliam seu repertório para a vida.

A cada ano, os alunos podem ainda optar por duas áreas de conhecimento (linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas), além dos cursos técnicos que abrem as portas para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidade de ascensão social: um estudo da Firjan mostrou que a indústria tem o maior salário de admissão médio do Brasil entre todos os setores da economia.

Os jovens poderão contar também com Escritório de Carreira, da Firjan SENAI SESI, que conecta estudantes às oportunidades de emprego na indústria. Além da plataforma com vagas específicas para a indústria – oferecendo tanto estágios e trainees como empregos efetivos –, o programa oferece aos alunos da Firjan SENAI trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias e workshops que preparam os jovens para o mundo corporativo.

“Nos últimos cinco anos, a Firjan SENAI teve quase 80 alunos entre os melhores do Brasil, segundo o ranking da Worldskills, a maior competição de profissionais técnicos do mundo. Tivemos ainda seis entre os melhores do mundo. Isso comprova a formação de excelência da instituição, que entrega ao mercado de trabalho jovens capacidades e cobiçados pelas maiores empresas”, disse Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.