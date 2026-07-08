Maricá leva programação gratuita de férias ao Planetário de Itaipuaçu

As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu e outras - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu e outras - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá oferece, a partir desta sexta-feira (10/07), uma programação de férias no Planetário de Maricá, em Itaipuaçu. A iniciativa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) oferece atividades gratuitas para todas as idades, unindo ciência, educação e entretenimento durante o recesso escolar.

As ações seguem até o dia 26 de julho e incluem sessões de cúpula, observações do céu, atividades interativas e contação de histórias, proporcionando ao público experiências de aprendizado sobre astronomia e ciências espaciais de forma lúdica e acessível.

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“Queremos que as férias sejam também uma oportunidade para despertar a curiosidade, o interesse pela ciência, para ampliação da criatividade das crianças e jovens. O Planetário é um espaço de conhecimento, descoberta e encantamento, preparado para receber famílias, estudantes e visitantes de todas as idades”, destacou o presidente do ICTIM, Claudio Gimenez.

Serviço:

Programação de Férias do Planetário de Maricá

Período: 10 a 26 de julho (não haverá funcionamento no dia 22/07)

Dias: De terça-feira a domingo

Local: Planetário de Maricá

Endereço: Rua Elisa Vieira Veras, esquina com a Rua 32, Jardim Atlântico Central - Itaipuaçu