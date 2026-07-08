Enel Rio leva cinema ao ar livre e ações de sustentabilidade ao centro de Rio das Ostras

A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado - Foto: Divulgação

A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado - Foto: Divulgação

A Praça São Pedro, no Centro de Rio das Ostras, receberá, no próximo fim de semana, a primeira edição do Cinema Enel Mais Perto de Você, iniciativa patrocinada pela Enel Rio, com apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Prefeitura de Rio das Ostras. O evento reunirá atividades educativas, recreação infantil e sessões gratuitas de cinema ao ar livre, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e integração para toda a família.

A programação será realizada no sábado (11) e no domingo (12), a partir das 14h, com a prestação de serviços da Enel Rio. Em seguida, às 15h, acontecem as atividades conduzidas por quatro arte-educadores. Crianças e seus familiares poderão participar de brincadeiras tradicionais, jogos, experiências circenses, contação de histórias e outras ações lúdico-educativas baseadas em metodologias de Educação Ambiental. Também haverá distribuição de brindes, feira de artesanato e uma área de alimentação, valorizando a cultura e a gastronomia locais.

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Durante os dois dias, a Enel Rio disponibilizará uma unidade móvel de atendimento para oferecer diversos serviços aos clientes, como troca de titularidade, parcelamento de contas, religação de energia, negociação de débitos e solicitação de novas ligações. A equipe de Sustentabilidade da distribuidora também promoverá a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por modelos de LED, que são mais econômicos, eficientes e duráveis. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

A partir das 16h a Praça São Pedro se transformará em uma grande sala de cinema ao ar livre, com telão de 8 por 4 metros, além de distribuição gratuita de pipoca para o público.

No sábado (11), a programação começa às 16h, com a exibição do curta: “Tábua das Marés”. Em seguida, às 16h30, será exibida a animação "Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul". Às 18h20, é a vez da comédia "Uma Advogada Brilhante", estrelada por Leandro Hassum e Danilo Gentili. No domingo (12), às 16h, acontece a exibição do curta “Vida à Beira Canal”. Às 16h30, será a vez de "Pinóquio". Encerrando a programação, às 18h20, o público poderá assistir ao premiado "Mussum, o Filmis", que retrata a trajetória do sambista, humorista e ator Antonio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, interpretado por Ailton Graça.

O evento é gratuito e aberto ao público.

Enel Rio: Mais de 100 projetos culturais e esportivos incentivados

A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 115 milhões em 108 iniciativas que beneficiaram cerca de 800 mil pessoas diretamente. Saiba Mais.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

SERVIÇO

CINEMA ENEL MAIS PERTO DE VOCÊ

Data: 11 e 12 de julho (sábado e domingo)

Hora: A partir das 14h

Local: Praça São Pedro – Av. Cristóvão Barcellos, 109 – Centro, Rio das Ostras

Classificação: Livre

Programação:

Sábado (11/07)

14h às 18h – Ações da Enel (atendimento ao cliente e atividades de sustentabilidade)

15h às 18h – Recreação, com distribuição de brindes

16h – Exibição do curta: “Tábua das Marés”, de Clara Paladino

16h30 – Exibição do filme: “Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul”

18h20 – Exibição do filme: “Uma advogada brilhante”

Domingo (12/07)

14h às 18h – Ações da Enel (atendimento ao cliente e atividades de sustentabilidade)

15h às 18h – Recreação, com distribuição de brindes

16h – Exibição do curta: “Vida à Beira Canal”, de Mariana Barcelos

16h30 – Exibição do filme: “Pinóquio”

18h20 – Exibição do filme: “Mussum, o Filmis”