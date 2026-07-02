Parque RJ Nosso Sonho tem programação esportiva neste fim de semana

Fim de semana do Parque RJ Nosso Sonho terá Circuito Carioca de Handebol de Praia e transmissão do jogo da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

Fim de semana do Parque RJ Nosso Sonho terá Circuito Carioca de Handebol de Praia e transmissão do jogo da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

Neste próximo fim de semana, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, terá uma programação esportiva especial. No sábado (4), o espaço vai sediar mais uma fase do Circuito Carioca de Handebol de Praia e, no domingo (5), a população gonçalense poderá acompanhar a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Neste sábado (4), a partir das 9h, será disputada a 4ª etapa da categoria cadete feminino e a 3ª etapa do juvenil feminino pelo Circuito Carioca de Handebol de Praia 2026. O espaço recebeu, em abril, a primeira etapa da equipe cadete masculina e feminina e a primeira etapa da equipe juvenil feminina.

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O campeonato é realizado pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Até então, o município nunca havia sido sede do circuito por não ter a estrutura de areia adequada. Com os padrões da quadra do Parque RJ Nosso Sonho, São Gonçalo passou a integrar o calendário da competição.

No domingo (5), os gonçalenses poderão torcer pela Seleção Brasileira mais uma vez no Parque. O Brasil vai disputar as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, a partir das 17h, e o público poderá acompanhar a partida pelo telão disponibilizado no espaço.