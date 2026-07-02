Faetec abre 3,8 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional em todo o estado

As vagas são destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos, com diferentes níveis de escolaridade - Foto: Reprodução

As vagas são destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos, com diferentes níveis de escolaridade - Foto: Reprodução

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), abriu nesta terça-feira (1/7) as inscrições para 3.840 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. As oportunidades são oferecidas em parceria com o Senai-RJ e estão distribuídas em unidades da rede em diferentes municípios.

As vagas são destinadas a jovens e adultos a partir de 16 anos, com diferentes níveis de escolaridade, que desejam ampliar suas oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos estão eletricista, almoxarife, assistente de marketing, produtor audiovisual, pizzaiolo e auxiliar de confeitaria, entre outros.

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As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade da Faetec, que oferece o curso desejado, até o dia 10 de julho ou enquanto houver vagas. O processo de matrícula não conta com prova nem sorteio, sendo realizado por ordem de chegada. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso por CPF.

Com duração de 20 semanas, os cursos têm início previsto para 27 de julho. Para efetivar a inscrição, os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, todos originais.

A relação completa de cursos, unidades participantes e demais informações sobre o processo de inscrição está disponível no site da Faetec⁠: www.faetec.rj.gov.br.