Programa de estágio da Light oferece 32 oportunidades para estudantes do ensino superior

O programa tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos - Foto: Divulgação

O programa tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos - Foto: Divulgação

A Light está com inscrições abertas para a segunda edição de 2026 do seu Programa de Estágio. Ao todo, a distribuidora de energia oferece 32 vagas para estudantes do ensino superior, sendo 31 oportunidades para atuação no Rio de Janeiro e uma para Engenharia Elétrica em Piraí, no Sul Fluminense.

Os interessados podem se candidatar até 24 de julho. Para participar da seleção, é necessário ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2027, disponibilidade para estagiar presencialmente seis horas por dia e conhecimentos em Pacote Office.

Leia também:

Polícia Militar apreende pistola e prende dois em Niterói



Cinema Icaraí revela fachada restaurada com as cores originais



Os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-alimentação e/ou vale-refeição, assistência médica e vale-transporte. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

O programa tem como objetivo atrair e desenvolver novos talentos, proporcionando aos universitários uma experiência prática em uma das principais distribuidoras de energia elétrica do país.

“Buscamos estudantes que queiram aprender, inovar e contribuir para os desafios do setor elétrico. Ao longo da jornada, eles têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da companhia, desenvolver competências técnicas e comportamentais, além de construir uma trajetória profissional em um ambiente colaborativo”, destaca a gerente de Gente e Cultura da Light, Adriana Queiroz.

As oportunidades são destinadas a estudantes que estejam cursando, a partir do terceiro semestre, os cursos de Administração, Arquivologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Estatística, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia/Ciência da Computação, Engenharia de Software, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Sistemas da Informação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pela plataforma de recrutamento da empresa:

https://talentoslight.gupy.io/jobs/11555678

Serviço:

- Inscrições: de 1º a 24 de julho de 2026.

- Vagas: 32 (31 no Rio de Janeiro e uma em Piraí).

- Cursos: Administração; Arquivologia; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Estatística; Engenharia Elétrica; Engenharia de Produção; Engenharia Industrial; Engenharia Mecânica; Engenharia/Ciência da Computação; Engenharia de Software; Gestão de RH; Logística; Marketing; Matemática; Pedagogia; Psicologia; Sistemas da Informação.

- Benefícios: bolsa-auxílio, vale-alimentação e/ou vale-refeição, assistência médica e vale-transporte.

- Inscrições: https://talentoslight.gupy.io/jobs/11555678.