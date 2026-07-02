Cinema Icaraí revela fachada restaurada com as cores originais

Quando concluídos, o Cine Concerto Sérgio Mendes e a nova Praça Getúlio Vargas formarão um dos principais polos culturais de Niterói - Foto: Divulgação

Quando concluídos, o Cine Concerto Sérgio Mendes e a nova Praça Getúlio Vargas formarão um dos principais polos culturais de Niterói - Foto: Divulgação

Aos poucos, com a retirada dos tapumes, a fachada de uma das obras mais simbólicas de Icaraí começa a revelar novamente os traços elegantes do antigo Cinema Icaraí. O prédio, construído na década de 1940, passa por uma completa restauração realizada pela Prefeitura de Niterói e já exibe suas cores originais, identificadas durante pesquisa histórica.

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Nesta quarta-feira (1º), o prefeito Rodrigo Neves realizou mais uma vistoria técnica no local, acompanhado da primeira-dama, Fernanda Neves, e de equipes da Prefeitura. Durante a visita, destacou o avanço das obras do futuro Cine Concerto Sérgio Mendes, equipamento cultural que preservará a arquitetura em estilo art déco e ampliará a oferta de cultura e entretenimento na cidade.

"Estamos concluindo a restauração da fachada do Cinema Icaraí. Este prédio é da década de 1940 e as cores que hoje aparecem novamente são as cores originais, descobertas durante a pesquisa histórica. Quem passar por aqui já consegue perceber essa transformação. Lá dentro, as obras seguem em ritmo intenso, com um trabalho extremamente cuidadoso de restauração, acompanhado pelos órgãos de preservação do patrimônio. Vamos entregar, no segundo semestre deste ano, o Cinema Icaraí junto com a nova Praça Getúlio Vargas, resgatando um patrimônio histórico e afetivo de toda a cidade", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Fechado desde 2006, o antigo cinema marcou gerações de niteroienses com sessões que fazem parte da memória afetiva da cidade. Agora, o espaço será transformado em um moderno complexo cultural, reunindo música, cinema, gastronomia e lazer para moradores e visitantes.

O novo equipamento contará com duas salas de cinema, uma sala de concertos, dois restaurantes, piano bar, rooftop com vista para a Praia de Icaraí e diversos espaços de convivência. A restauração da fachada representa uma das etapas mais aguardadas da obra e devolve ao prédio sua identidade arquitetônica original, integrando preservação do patrimônio histórico e arquitetura contemporânea.

O prefeito também relembrou a mobilização que liderou quando era deputado para impedir que o edifício fosse demolido e substituído por um empreendimento imobiliário.

"Conseguimos preservar esse patrimônio e hoje tenho a honra, como prefeito, de liderar sua restauração. É um prédio que faz parte da memória afetiva dos niteroienses e que será devolvido à população completamente recuperado", destacou.

Com investimento de R$ 45,7 milhões, o empreendimento deverá ser concluído no segundo semestre de 2026. O espaço abrigará um grande salão de concertos destinado à Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF), salas de cinema, restaurante, rooftop com vista para a Praia de Icaraí, áreas de convivência, bomboniere e infraestrutura totalmente acessível.

No interior do prédio, continuam os trabalhos de restauração das esquadrias históricas do antigo saguão, onde funcionará a recepção. O palco principal já teve sua estrutura concluída e contará com uma tela retrátil, permitindo que o espaço receba tanto concertos quanto exibições cinematográficas. Nos pavimentos superiores avançam as instalações elétricas e hidráulicas, os revestimentos e a preparação das novas salas de cinema. As equipes também iniciaram a montagem das estruturas metálicas que darão forma aos pavimentos destinados aos restaurantes e à área técnica. No subsolo, onde ficarão armazenados os instrumentos musicais, a estrutura já foi concluída.

Na parte externa, além da fachada restaurada, seguem os serviços de acabamento e as obras de acessibilidade para instalação de elevadores e escadas rolantes.

Praça Getúlio Vargas será integrada ao novo complexo cultural

Durante a vistoria, Rodrigo Neves também acompanhou o andamento das obras da Praça Getúlio Vargas, que está sendo completamente reurbanizada para formar um conjunto integrado com o novo Cine Concerto Sérgio Mendes.

O projeto prevê a transformação de mais de 5,5 mil metros quadrados em um espaço aberto, acessível e voltado à convivência, eliminando as grades existentes e ampliando a conexão visual com a Praia de Icaraí e a Baía de Guanabara.

Desenvolvido pelo escritório Burle Marx, o projeto preserva as árvores históricas e contempla novos jardins, áreas de permanência, pergolados, playground acessível, academia ao ar livre, espaço pet, iluminação em LED, monitoramento por câmeras, áreas para feiras e eventos culturais e a completa requalificação dos passeios do entorno. A proposta é integrar patrimônio histórico, paisagismo e vida urbana em um único espaço público.

Quando concluídos, o Cine Concerto Sérgio Mendes e a nova Praça Getúlio Vargas formarão um dos principais polos culturais de Niterói, reunindo música, cinema, gastronomia, lazer e convivência em um conjunto que resgata a história da cidade e projeta um novo capítulo para a cultura niteroiense.