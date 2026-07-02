Polícia Civil mira esquema de receptação de veículos e venda de placas clonadas em São Gonçalo

A operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa, esclarecer a cadeia de receptação e comercialização de veículos e placas adulteradas - Foto: Reprodução

A operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa, esclarecer a cadeia de receptação e comercialização de veículos e placas adulteradas - Foto: Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) realizam, nesta quinta-feira (02/07), uma operação para desarticular um esquema criminoso de receptação de veículos roubados, comercialização de placas clonadas e ligação com integrantes do Comando Vermelho. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Até o momento, o principal investigado foi capturado em flagrante com uma motocicleta roubada que possuía a placa de outro automóvel, em sua residência no bairro de Miriambi, no mesmo município.

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A ação é resultado de um trabalho de inteligência da especializada, que identificou um perfil em rede social usado para anunciar placas remarcadas, popularmente conhecidas como “clones” ou “cabras”, além de exibir veículos suspeitos, armamentos e conexões com integrantes da facção criminosa.

Ao longo das apurações, os policiais reuniram elementos que apontam que o investigado mantém ligação com criminosos especializados em roubos de veículos que atuam nas comunidades do Jardim Catarina, Jardim Miriambi e Salgueiro, em São Gonçalo. As investigações também indicam que ele utilizava um estabelecimento do ramo automobilístico para intermediar a negociação de placas clonadas e possíveis veículos de origem ilícita.

As diligências permitiram ainda mapear endereços residenciais e comerciais, linhas telefônicas e contas eletrônicas associadas ao alvo.

A operação busca aprofundar as investigações, identificar outros integrantes da organização criminosa, esclarecer a cadeia de receptação e comercialização de veículos e placas adulteradas, além de reunir provas para responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.