Governo do Estado divulga 2,4 mil vagas de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz esta semana

Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.482 ofertas por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.482 ofertas por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Governo do Rio de Janeiro está divulgando, esta semana, 2.407 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 925 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.482 ofertas por meio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, a remuneração varia de dois a três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, na Barra da Tijuca. Também há oportunidades com salários de até dois mínimos para funções como motorista de ônibus rodoviário, operador de telemarketing receptivo, operador de telemarketing ativo e receptivo, ajudante de carga e descarga, açougueiro, babá, atendente de farmácia, fiscal de prevenção de perdas, mecânico de motor a diesel e operador de vendas. Para pessoas com deficiência (PcD), foram captadas 137 vagas para funções como operador de caixa, fiscal de loja, estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, repositor, atendente de lojas e atendente de padaria.

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No Médio Paraíba, há 54 oportunidades, com remuneração predominante de um a dois salários mínimos. As vagas são para funções como assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, atendente de farmácia, auxiliar de linha de produção, eletricista de instalações, operador de empilhadeira, motorista de caminhão, perfumista, subgerente de loja e vendedor interno.

Já na Região Serrana, as 134 vagas captadas estão concentradas no município de Teresópolis. A remuneração varia de um a dois salários mínimos para funções como agente de recrutamento e seleção, analista de estoque, auxiliar técnico eletrônico, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, promotor de vendas, repositor em supermercados e vendedor interno. Para o cargo de gerente de recursos humanos, a remuneração prevista é de quatro salários mínimos e, para soldador, entre dois e três salários mínimos.

De acordo com o Observatório do Trabalho, a maioria das vagas captadas (66,1%) é do setor de Serviços, e 33,9% são do Comércio. Por nível de escolaridade, 52,1% pedem o Ensino Médio completo e 37,1% o Ensino Fundamental completo, enquanto 61,7% exigem experiência.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.