Confira o que abre e fecha em Niterói no feriado de São João

No dia de São João, é feriado em Niterói por o santo ser padroeiro do município - Foto: Layla Mussi

No dia de São João, é feriado em Niterói por o santo ser padroeiro do município - Foto: Layla Mussi

A cidade de Niterói estará em clima de devoção e festa na próxima quinta-feira (24), isso porque a data é reservada às comemorações ao São João Batista, padroeiro do município. Porém, além dessa festividade, também haverá o jogo da Seleção Brasileira, contra a Escócia, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Nesta quarta-feira, é feriado em Niterói em função do santo ser padroeiro da cidade.

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As duas comemorações levam os brasileiros às ruas. Enquanto alguns vão à igreja rezar e ficar em comunhão com o santo e os irmãos de fé, outros escolhem se reunir com amigos e familiares para torcer pelo Brasil e sonhar com o tão esperado hexa. Independentemente da maneira como escolherem passar o dia, é importante conferir quais serviços estarão operando na data.



Confira o que abre e fecha:

Shopping Plaza Niterói

O Shopping Plaza Niterói funcionará das 12h às 21h, com o fechamento das operações será facultativo, da mesma forma como a reabertura após o término das partidas. Os cinemas seguirão o horário de acordo com a programação própria.

Confira o horário de funcionamento do Plaza Niterói | Foto: Reprodução - Instagram

Shopping Bay Market

O Shopping Bay Market contará com horários especiais. O estabelecimento abrirá às 12h e encerrará as atividades às 18h30. O shopping ainda destacou que não haverá transmissões dos jogos nas dependências do estabelecimento.

O Shopping Bay Market terá horários especiais | Foto: Divulgação

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social informou que as agências localizadas em Niterói, Itaboraí e Rio Bonito estarão fechadas em decorrência do feriado de São João. Os outros municípios do estado terão as atividades encerradas às 16h, em função do jogo da Seleção Brasileira.

Agências do INSS estarão fechadas em Niterói, Itaboraí e Rio Bonito p em razão do feriado | Foto: Reprodução

Enel Rio

A concessionária Enel Rio informou que durante o feriado municipal, manterá as equipes trabalhando normalmente, incluindo os serviços de call center, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros. Somente as agências de atendimento da concessionária do Centro e da Região Oceânica estarão fechadas, as lojas serão reabertas na quinta-feira (25).

Enel Rio manterá as equipes trabalhando nas ruas durante o feriado | Foto: Divulgação - Enel Rio

Águas de Niterói

Águas de Niterói informou que não haverá expediente na loja de atendimento presencial, na Rua Coronel Gomes Machado, n.º 118, Centro, na quarta-feira, dia 24 de junho, feriado municipal em Niterói.

Os clientes poderão entrar em contato com a concessionária por meio dos canais de relacionamento digitais, disponíveis 24 horas por dia: WhatsApp (21) 97211-8064, Aplicativo Cliente Águas (disponível para download nas lojas de aplicativos) e Agência Virtual, no site aguasdeniteroi.com.br.

Concessionária Águas de Niterói informou que não haverá atendimento presencial durante o feriado | Foto: Divulgação

Agências bancárias

As agências bancárias não abrirão para atendimento presencial ao público nas datas consideradas feriados oficiais, de acordo com a Febraban. Ainda de acordo com a instituição, as agências e postos de atendimento bancário terão horário especial nos dias de jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo.

De acordo com a Febraban, os jogos que iniciarão às 14h, fará com que as agências iniciem os atendimentos às 9h e encerrem às 12. As partidas começam às 16h, os bancos abrirão às 10h e fecham às 14h. E no dia que os jogos tiveram início às 17h, o início dos trabalhos nas agências será às 10h e finaliza às 15h.

As agências bancárias estarão fechadas por causa do feriado | Foto: Reprodução - José Cruz/Agência Brasil

Barcas

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana informou que, por causa do ponto facultativo decretado a a partir das 15h desta quarta-feira (24), haverá mudanças nos horários das barcas.

Na linha Charitas, haverá antecipação de horários, duas viagens extras na ida e outras duas na volta, além de redução dos intervalos. No sentido Charitas–Praça XV, a saída prevista para as 16h30 ocorrerá às 16h10. As demais partidas ocorrerão a cada 20 minutos.

No sentido Praça XV–Charitas, a viagem das 16h será antecipada para 15h20 e, até as 19h, as partidas serão realizadas a cada 20 minutos. Após esse período, serão realizadas as viagens programadas para as 19h30, 20h, 20h30 e 21h.

Na linha Cocotá, foi incluída uma viagem extra às 16h, no sentido Praça XV–Cocotá.

No trecho Praça XV–Arariboia, o período de maior oferta será antecipado, com partidas a cada 15 minutos a partir das 15h30. Com isso, a grade nesse trajeto ganha uma viagem a mais.

As linhas Paquetá e Divisão Sul não sofrerão alterações.