Ferro-velho irregular é interditado em Cabo Frio

Após denúncias de que um estabelecimento mantinha carcaças de automóveis na calçada, agentes da Operação Desmonte, força-tarefa coordenada pelo Detran RJ, interditaram, na segunda-feira (22/6), um ferro-velho no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, Região dos Lagos. No comércio, os agentes encontraram uma Parati clonada que apresentava a placa de um veículo regular, mas possuía chassi de um carro furtado na região de Duque de Caxias. O automóvel estava parcialmente desmontado e empilhado junto a outras carcaças às margens da Rodovia RJ-102 (Estrada de Búzios). O proprietário foi conduzido para a delegacia de Cabo Frio e preso em flagrante por receptação.

O comércio de peças automotivas usadas funcionava sem registro junto ao Detran RJ, e o proprietário não possuía cadastro empresarial do estabelecimento. As sucatas estavam empilhadas em via pública e resíduos de óleo de motor eram lançados diretamente no solo, sem preocupação com a poluição ambiental. As peças comercializadas também não tinham cadastro nem as etiquetas com QR Code obrigatórias por lei, que permitem o rastreamento do material e a comprovação da origem lícita dos produtos comercializados.

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De acordo com o presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, o departamento seguirá ampliando as ações de fiscalização e incentiva que os comerciantes regularizem seus estabelecimentos.

"As ações da Operação Desmonte vão continuar. Estamos ampliando a fiscalização e trabalhando para que os estabelecimentos se regularizem e atuem dentro da lei. Quem insistir em funcionar de forma irregular estará sujeito à interdição e às medidas cabíveis", afirmou Sarmento.