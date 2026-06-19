CAp-Uerj 2027: inscrições para processo seletivo foram prorrogadas e terminam nesta sexta-feira (19)

O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2027. Ao todo, são oferecidas 127 vagas para o 1º, 4º e 6º anos do Ensino Fundamental.

As inscrições poderão ser realizadas até sexta-feira, 19 de junho, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico cap2027.dsea.uerj.br.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 60 vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental, três vagas para o 4º ano e 64 vagas para o 6º ano. O valor da taxa de inscrição é de R$ 57 para candidatos ao 1º e 4º anos e de R$ 105 para o 6º ano. O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário, até dia 22 de junho.

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Processo seletivo

Para o 1º e 4º anos do Ensino Fundamental, as vagas serão preenchidas por meio de sorteio público.

Já os candidatos ao 6º ano deverão realizar uma prova de nivelamento, composta por questões discursivas de Língua Portuguesa, Matemática e uma redação. A avaliação será aplicada no campus Maracanã da Uerj. Participarão do sorteio público apenas os candidatos considerados aptos na prova, ou seja, aqueles que alcançarem pelo menos 50% de rendimento em cada parte da avaliação.

Sistema de cotas

O processo seletivo prevê reserva de vagas para candidatos comprovadamente carentes, conforme a legislação estadual de cotas. Há vagas destinadas a estudantes negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas; estudantes oriundos da rede pública de ensino; e pessoas com deficiência.

Os responsáveis pelos candidatos que optarem pelo sistema de cotas deverão preencher o formulário socioeconômico e entregar presencialmente a documentação comprobatória, em envelope lacrado, no Laboratório de Informática da Uerj, no campus Maracanã, até dia 22 de junho.

Mais informações, editais completos e anexos podem ser consultados em cap2027.dsea.uerj.br.

Serviço

Inscrições para o processo seletivo do CAp-Uerj 2027

Período de inscrição: 21 de maio a 19 de junho

Pagamento da inscrição: até 22/06/2026

Entrega da documentação para sistema de cotas: até 22/06/2026

Inscrições e editais: cap2027.dsea.uerj.br

Realização: Departamento de Seleção Acadêmica (Depsea/Uerj)