Professor de escola particular é investigado após denúncias de alunas em São Gonçalo

A denúncia de estupro de vulnerável foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG) - Foto: Reprodução/ Google Street View

A denúncia de estupro de vulnerável foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG) - Foto: Reprodução/ Google Street View

Um professor de uma escola particular, em Alcântara, São Gonçalo, foi encaminhado à delegacia na tarde desta quinta-feira (18) após denúncias de assédio feitas por alunas da instituição. Ele não teve a identidade divulgada pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Segurança Presente foram acionadas para averiguar uma ocorrência de possível estupro de vulnerável no colégio.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito cercado por populares. A área foi estabilizada e o homem foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso começou a ser investigado.

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Segundo informações da delegacia, um inquérito policial foi instaurado para aprofundar as investigações e o telefone celular do professor foi apreendido para perícia. Ainda, de acordo com as informações, duas vítimas já foram identificadas, mas o número pode aumentar com o avanço das investigações.

O caso, que teve a ocorrência registrada na 74ª DP foi classificado como importunação sexual. Já a denúncia de estupro de vulnerável foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG), responsável pela investigação. A unidade também ficará encarregada da apuração do caso de importunação sexual, concentrando as investigações das duas situações.