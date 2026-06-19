Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Niterói e São Gonçalo

Em Niterói, a máxima prevista é de 25°C, com mínima de 17°C. Já em São Gonçalo, os termômetros devem variar entre 24°C e 16°C - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

Em Niterói, a máxima prevista é de 25°C, com mínima de 17°C. Já em São Gonçalo, os termômetros devem variar entre 24°C e 16°C - Foto: Divulgação/Paulo Pinto/Agência Brasil

Moradores de Niterói e São Gonçalo devem enfrentar um fim de semana de tempo variado, com períodos de sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva em diferentes momentos. A tendência é de um cenário típico da estação, com mudanças ao longo do dia e sensação de instabilidade.

Na sexta-feira (19), dia de jogo do Brasil às 21h30, a recomendação é que os torcedores se agasalhem, já que a temperatura deve cair durante a noite. O dia começa com predomínio de sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas. Há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, além de sensação de tempo abafado. Em Niterói, a máxima prevista é de 25°C, com mínima de 17°C. Já em São Gonçalo, os termômetros devem variar entre 24°C e 16°C. Esse cenário é comum quando há maior presença de umidade, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

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No sábado (20), o tempo segue semelhante, com sol aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia. A previsão indica períodos de céu mais fechado, com chance de chuva principalmente à tarde e à noite. Mesmo com algumas aberturas de sol, o tempo não deve se firmar completamente. As temperaturas devem variar entre 27°C de máxima e 18°C de mínima nas duas cidades.

Já no domingo (21), o tempo permanece instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Em alguns momentos, as pancadas podem ocorrer de forma rápida, intercalando com períodos de melhora. A previsão indica máxima de 23°C e mínima de 21°C.