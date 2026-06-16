Colônia de Férias: Sesc RJ divulga calendário de inscrições para a edição de julho

As atividades serão realizadas de 21 a 31 de julho, em unidades da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado - Foto: Divulgação - Sesc RJ

As atividades serão realizadas de 21 a 31 de julho, em unidades da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado - Foto: Divulgação - Sesc RJ

O Sesc RJ abriu o calendário de inscrições para a segunda edição de 2026 da Colônia de Férias, tradicional projeto que completou 60 anos neste ano. As atividades serão realizadas de 21 a 31 de julho, em unidades da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado, oferecendo uma programação voltada para crianças de 6 a 12 anos.

As inscrições para comerciários e conveniados acontecem de 23 a 26 de junho. Já o público em geral poderá se inscrever a partir de 27 de junho, até o preenchimento das vagas.

Leia também:

Preso padrasto acusado de agredir enteado de 4 anos de forma contínua na Zona Norte do Rio



Disque Denúncia/RJ pede informações sobre responsável por clínica de estética procurada pela polícia



As atividades serão realizadas nas unidades do Sesc na Tijuca, em Madureira, Ramos, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Barra Mansa e Três Rios.

Com atividades sempre no turno da tarde, das 13h às 17h, a Colônia de Férias deste semestre terá como tema “Aprendendo a lidar com os desafios”. A proposta é estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio de experiências lúdicas, educativas e colaborativas.

A programação abordará temas como trabalho em equipe, comunicação, resolução de conflitos, perseverança diante das dificuldades e construção de uma mentalidade positiva. O projeto também incentivará o autoconhecimento, auxiliando as crianças a reconhecer e compreender emoções, além de estimular a criatividade e o pensamento crítico para solucionar situações do cotidiano.

Para efetuar a inscrição nas unidades do Sesc, o responsável deverá apresentar credencial Sesc (quando houver), cópia do RG do responsável, certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de residência, atestado médico atualizado, duas fotos 3x4 e, nos casos necessários, cópia do laudo médico da criança com deficiência. O pagamento da taxa poderá ser parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

SERVIÇO

Colônia de Férias do Sesc RJ – 2026/2

Período das atividades: 21 a 31 de julho, das 13h às 17h

Público: crianças de 6 a 12 anos

Período de inscrições

Comerciários e conveniados: de 23 a 26 de junho

Público em geral: a partir de 27 de junho, até o preenchimento das vagas

Documentação necessária

Credencial Sesc (quando houver);

Cópia do RG do responsável;

Certidão de nascimento ou RG da criança;

Comprovante de residência;

Atestado médico atualizado;

Duas fotos 3x4;

Cópia do laudo médico, para crianças com deficiência.

Tarifário

Pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão

Sesc Tijuca

R$ 329 (Credencial Plena)

R$ 361 (Convênio Empresário)

R$ 423 (Conveniado)

R$ 470 (Público em geral)

Sesc Barra Mansa, Madureira, Nova Iguaçu, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti e Três Rios

R$ 280 (Credencial Plena)

R$ 308 (Convênio Empresário)

R$ 360 (Conveniado)

R$ 400 (Público em geral)

Sesc Duque de Caxias e Niterói

R$ 140 (Credencial Plena)

R$ 154 (Convênio Empresário)

R$ 180 (Conveniado)

R$ 200 (Público em geral)