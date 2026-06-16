Preso padrasto acusado de agredir enteado de 4 anos de forma contínua na Zona Norte do Rio
Ele foi capturado no Méier, na Zona Norte do Rio, após ação de inteligência da unidade.
Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta segunda-feira (15/06), um homem que agrediu brutalmente e de forma constante o próprio enteado, de 4 anos. Ele foi capturado no Méier, na Zona Norte do Rio, após ação de inteligência da unidade.
As investigações tiveram início após uma funcionária da escola na qual a criança estudava denunciar que o menino apresentava frequentemente diversas lesões físicas, como hematomas na cabeça e na orelha, arranhões pelo corpo e cortes em diferentes regiões, todos foram registrados por meio de fotografias.
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Ainda conforme relatado, o menor também demonstrava sinais compatíveis com situação de vulnerabilidade, como fome excessiva, sonolência, apatia, desinteresse pelas atividades escolares e constantes queixas de dores no estômago. Segundo narrado pela comunicante, quando questionado sobre os ferimentos, o menino demonstrava medo e evitava responder.
Nesta segunda, agentes da 26ª DP identificaram que a mãe da criança havia comunicado à escola que o menor apresentava um novo ferimento no nariz, que teria sido supostamente causado por uma queda. Diante das informações recebidas e com objetivo de apurar os fatos, os policiais procederam à escola, onde localizaram a mãe e o padrasto da vítima no momento em que buscavam a criança. Os três foram conduzidos à unidade policial para esclarecimentos.
Durante a realização da oitiva especializada, as equipes questionaram o menor sobre o ferimento no nariz e, neste momento, a vítima afirmou que a lesão teria sido causada pelo padrasto, nesta segunda. Ele relevou, ainda, que era agredido frequentemente pelo criminoso. Diante dos fatos, a criança foi encaminhada para exame de corpo de delito, que constatou lesões atuais e vestígios de agressões pretéritas. Deste modo, o padrasto do menino foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e lesão corporal, na forma da lei Henry Borel.