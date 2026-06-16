Preso padrasto acusado de agredir enteado de 4 anos de forma contínua na Zona Norte do Rio

As investigações tiveram início após uma funcionária da escola na qual a criança estudava denunciar que o menino apresentava frequentemente diversas lesões físicas - Foto: Divulgação

As investigações tiveram início após uma funcionária da escola na qual a criança estudava denunciar que o menino apresentava frequentemente diversas lesões físicas - Foto: Divulgação

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam, nesta segunda-feira (15/06), um homem que agrediu brutalmente e de forma constante o próprio enteado, de 4 anos. Ele foi capturado no Méier, na Zona Norte do Rio, após ação de inteligência da unidade.

As investigações tiveram início após uma funcionária da escola na qual a criança estudava denunciar que o menino apresentava frequentemente diversas lesões físicas, como hematomas na cabeça e na orelha, arranhões pelo corpo e cortes em diferentes regiões, todos foram registrados por meio de fotografias.

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Ainda conforme relatado, o menor também demonstrava sinais compatíveis com situação de vulnerabilidade, como fome excessiva, sonolência, apatia, desinteresse pelas atividades escolares e constantes queixas de dores no estômago. Segundo narrado pela comunicante, quando questionado sobre os ferimentos, o menino demonstrava medo e evitava responder.

Nesta segunda, agentes da 26ª DP identificaram que a mãe da criança havia comunicado à escola que o menor apresentava um novo ferimento no nariz, que teria sido supostamente causado por uma queda. Diante das informações recebidas e com objetivo de apurar os fatos, os policiais procederam à escola, onde localizaram a mãe e o padrasto da vítima no momento em que buscavam a criança. Os três foram conduzidos à unidade policial para esclarecimentos.

Durante a realização da oitiva especializada, as equipes questionaram o menor sobre o ferimento no nariz e, neste momento, a vítima afirmou que a lesão teria sido causada pelo padrasto, nesta segunda. Ele relevou, ainda, que era agredido frequentemente pelo criminoso. Diante dos fatos, a criança foi encaminhada para exame de corpo de delito, que constatou lesões atuais e vestígios de agressões pretéritas. Deste modo, o padrasto do menino foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e lesão corporal, na forma da lei Henry Borel.