Disque Denúncia/RJ pede informações sobre responsável por clínica de estética procurada pela polícia

Além da clínica, os agentes estiveram em endereços na Barra da Tijuca, Madureira, Olaria e Belford Roxo - Foto: Divulgação/Disque Denúncia-RJ

Além da clínica, os agentes estiveram em endereços na Barra da Tijuca, Madureira, Olaria e Belford Roxo - Foto: Divulgação/Disque Denúncia-RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (15), um cartaz para auxiliar investigações da Delegacia do Consumidor (DECON), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Ana Paula Lima de Souza Mariano, 44 anos. Ela é responsável pelo Instituto Ana Paula, e acusada por causar lesões em pacientes submetidos a procedimentos estéticos nos glúteos. De acordo com as investigações, cada vítima pagou cerca de R$ 10 mil para realizar o procedimento.

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram na manhã desta segunda, a “Operação Estética Segura”, cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão contra membros de um grupo da clínica localizada em Vilar dos Teles, no município de São João de Meriti. Além da clínica, os agentes estiveram em endereços na Barra da Tijuca, Madureira, Olaria e Belford Roxo. Segundo o delegado Wellington Vieira, há suspeita de uso de PMMA, o polimetilmetacrilato, substância proibida pelo Conselho Federal de Medicina em procedimentos estéticos. “Algumas, inclusive, ficaram internadas em hospitais e sofreram grandes danos à saúde. A polícia está esperando um pouquinho de tempo para fazer um laudo complementar que talvez essas vítimas fiquem com deformidade permanente nos glúteos”, relatou o delegado.

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Um ex-policial militar é um dos alvos de busca e apreensão desta operação. Ele é apontado como companheiro da dona da clínica, Ana Paula. De acordo com as investigações, ele teria ameaçado vítimas para impedir que elas procurassem a polícia.

Diante dos fatos, um mandado de prisão, foi expedido pela 1ª Vara Criminal de São João de Meriti, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Associação Criminosa e O Artigo 7º da Lei 8.137/1990, para condutas que lesam ou colocam em risco o consumidor.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido