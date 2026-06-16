Governo do Estado divulga mais de 2,6 mil oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.663 oportunidades de emprego formal, estágio e Jovem Aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.128 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há 1.535 oportunidades, sendo 119 pela Fundação Mudes e 1.416 pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, os salários variam entre dois e três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863). As maiores remunerações são oferecidas para funções como cozinheiro de restaurante, eletricista e pedreiro. Há ainda 60 cargos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de vendas, todos sem exigência de experiência.

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Na Serra, as 191 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como auxiliar operacional de logística, expedidor de mercadorias, soldador, supervisor de almoxarifado e vendedor interno. Há também vagas para gerente de Recursos Humanos, com remuneração de até quatro salários mínimos (R$ 6.484).

Já no Médio Paraíba, foram captadas 57 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Porto Real. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como auxiliar de linha de produção, assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, motorista de caminhão, supervisor administrativo e vendedor de comércio de mercadorias. No Centro-Sul Fluminense, o município de Três Rios tem uma posição de gerente de loja, que exige o Ensino Médio completo e oferece remuneração de um salário mínimo.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (57,6 %) e Comércio (42,4%). A maioria dos empregadores (76,1%) oferece até dois salários mínimos; 21,9% deles pede o Ensino Médio completo, e 49,7% exige experiência anterior.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Sine, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para Jovem Aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 119 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Já o CIEE disponibiliza 1.416 oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz para diferentes níveis de escolaridade.