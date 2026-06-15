MultiRio lança plataforma educativa que une futebol, tecnologia e aprendizagem

Em ano de Copa do Mundo, a MultiRio, Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio, lançou o "MultiRio Futebol Clube", plataforma educativa gratuita que utiliza o futebol como ponto de partida para abordar temas como história, geografia, cultura, mídia, identidade e cidadania. Disponível em https://multi.rio/multiriofutebolclube, a iniciativa reúne jogos educativos, conteúdos multimídia, materiais pedagógicos e o minidocumentário “Entre linhas e chuteiras”, ampliando as possibilidades de aprendizagem por meio de uma das maiores paixões nacionais.

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Voltado principalmente para estudantes da Educação Básica, professores e profissionais da educação, o projeto também dialoga com famílias, comunidades escolares e todos os interessados na relação entre esporte, cultura e educação. A proposta é transformar o futebol em uma linguagem de aprendizagem capaz de aproximar conteúdos escolares do cotidiano dos estudantes, promovendo novas formas de participação.

A plataforma reúne conteúdos organizados nas seções Para Ler, Para Ouvir e Para Assistir, além de jogos e recursos interativos que relacionam futebol, cultura brasileira e diferentes áreas do conhecimento. Entre os destaques está o Olé! Futebol de Cartas, disponível em versão física para impressão e também em formato digital. A modalidade online marca um avanço nas iniciativas desenvolvidas pela MultiRio ao permitir partidas multiplayer em tempo real, em ambiente seguro voltado ao público infantojuvenil.

Entre os conteúdos da plataforma está o minidocumentário “Entre linhas e chuteiras”, que acompanha a rotina, os sonhos e os desafios de Guilherme Moraes, atleta da categoria sub-15 do Vasco da Gama e estudante do Colégio Vasco da Gama. A produção também conta com a participação de Ramon Rique, ex-aluno da instituição e atualmente atleta do futebol profissional, estabelecendo uma conexão entre diferentes etapas da formação esportiva e educacional.

"O futebol faz parte da cultura brasileira e tem um enorme potencial de mobilização. Com o "MultiRio Futebol Clube", transformamos esse interesse em uma ferramenta de aprendizagem que pode ser utilizada por estudantes, professores, famílias e toda a sociedade. Também damos um passo importante ao lançar o primeiro jogo online multiplayer desenvolvido pela MultiRio, oferecendo uma experiência segura e alinhada ao nosso trabalho com educação midiática e edutenimento", afirmou Angelina Moreira, presidente da MultiRio.

A plataforma reúne jogos, conteúdos multimídia, materiais pedagógicos e o minidocumentário “Entre linhas e chuteiras”. O acesso é gratuito e pode ser feito em https://multi.rio/multiriofutebolclube/